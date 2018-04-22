Top con giáp nữ xinh đẹp từ trong trứng nước, được đàn ông theo đuổi tán tỉnh nhiều đếm không xuể

Những con giáp nữ dưới đây sở hữu nhan sắc trời ban, khí chất ngời ngời, luôn nổi bật giữa đám đông, khiến nhiều đàn ông nguyện chết vì yêu.

Tuổi Dậu Dậu có khí chất, xinh đẹp hơn người - Ảnh minh họa: Internet Những người phụ nữ tuổi Dậu luôn có khí chất hơn người, là trung tâm của đám đông. Dù công việc bận rộn đến mấy, bạn cũng dành thời gian chăm sóc cho bản thân nên lúc nào cũng xinh đẹp và trẻ trung. Gu thời trang của Dậu cũng được nhiều người ca tụng và tán thưởng. Thoạt nhìn những cô nàng tuổi Dậu rất khó gần nhưng khi tiếp xúc lâu ngày, bạn sẽ thấy họ là người đáng tin cậy. Khi có khó khăn và vướng mắc, Dậu là nơi để bạn có thể gửi gắm những tâm tư tình cảm của mình. Vì có tính cách nhẹ nhàng, dễ chịu nên Dậu được nhiều người yêu mến, có nhã ý muốn làm bạn và tính đến chuyện lâu dài.

Tuổi Mão Mão luôn là trung tâm nổi bật khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet Mão là người có ngoại hình đẹp, gương mặt đáng yêu nên được nhiều người săn đón, theo đuổi. Cùng với tính cách nhẹ nhàng, hòa đồng, Mão có khá nhiều mối quan hệ trong xã hội. Khi đứng trước đám đông, bạn không ngại bộc lộ con người thật của mình, chân thành và thẳng thắn. Đây cũng là điểm cộng khiến Mão nổi bật hơn trong mắt người khác. Bạn không chỉ sở hữu vẻ đẹp hơn người mà tài năng cũng vô cùng xuất chúng. Đa số những thứ bạn có được ở thời điểm hiện tại đều do bản thân làm nên, không dựa dẫm vào bất cứ ai. Có thể nói Mão là người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng rất dịu dàng và đáng yêu.

Tuổi Dần Dần có thần thái cuốn hút chết người - Ảnh minh họa: Internet Dần có tài lãnh đạo rất cao, bạn luôn là người tiên phong trong những dự án, công việc lớn. Trong 12 con giáp, Dần là người có cá tính riêng biệt nhất, không lẫn với bất cứ ai. Đây cũng là điểm nổi bật giúp bạn khác lạ hơn trong mắt người khác. Khi đứng giữa đám đông, Dần thể hiện cá tính rất rõ ràng, không trùng lặp với bất cứ ai. Những cô nàng tuổi Dần có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong là trái tim cực kỳ ấm áp khiến nhiều người thích thú, muốn khám phá. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tháng 5/2018 mới nhất của 4 con giáp Thân, Dậu, Tuất, Hợi Tháng 5 có đem lại những điều tốt đẹp cho 4 con giáp Thân, Dậu, Tuất, Hợi? Cùng xem tử vi nói gì về những việc sẽ đến với bạn trong tháng 5 này.

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