Top con giáp nữ trời sinh đẹp người đẹp nết, một lời nói ra như ‘nhả ngọc phun châu’ đốn gục trái tim đàn ông

Tâm linh - Tử vi 22/09/2018 13:58

Những con giáp nữ sở hữu nét đẹp bẩm sinh lại ăn nói duyên dáng, lời nói ra đều là lời vàng ý ngọc khiến đàn ông đứng ngồi không yên, nguyện chết để ở bên cạnh.

Tuổi Dần

Top con giáp nữ trời sinh đẹp người đẹp nết, một lời nói ra như ‘nhả ngọc phun châu’ đốn gục trái tim đàn ông - Ảnh 1
Dần sở hữu nét đẹp trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Dần là con giáp ngoài lạnh trong nóng. Mới đầu tiếp xúc, có nhiều người nghĩ Dần là người chảnh chọe, khó gần nhưng khi quen biết, bạn sẽ thấy họ sống rất tình cảm. Dần không chỉ sở hữu nét đẹp quý phái bẩm sinh mà họ còn có cách ăn nói duyên dáng. Khi thân thiết, Dần sẽ không ngần ngại bộc lộ con người dịu dàng, tâm lý của mình với người khác. Họ luôn là trung tâm nổi bật khiến nhiều người đàn ông mê mẩn chỉ muốn ở bên suốt đời. Ai cưới được Dần làm vợ, cuộc đời sẽ không cần phải lo nghèo khó mà ngược lại phải đổi két sắt lớn hơn để chứa tiền.

Tuổi Ngọ

Top con giáp nữ trời sinh đẹp người đẹp nết, một lời nói ra như ‘nhả ngọc phun châu’ đốn gục trái tim đàn ông - Ảnh 2
Ngọ ăn nói duyên dáng động lòng người - Ảnh minh họa: Internet

Thời độc thân, Ngọ được nhiều chàng chú ý và tán tỉnh. Bạn có cách ăn nói, ứng xử duyên dáng nên thu hút được nhiều người. Những lời Ngọ nói ra đều có sự hấp dẫn và hài hước khiến người khác phải xiêu lòng. Khi ở bên cạnh họ, những buồn phiền của bạn sẽ nhanh chóng qua đi. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn trước mắt. Có thể nói Ngọ là “liều thuốc quý” giúp giải tỏa những khó khăn và lo lắng của mọi người. Thế nên nếu ai có bạn bè, người yêu, người thân tuổi Ngọ hãy trân trọng họ hơn.

Tuổi Dậu

Top con giáp nữ trời sinh đẹp người đẹp nết, một lời nói ra như ‘nhả ngọc phun châu’ đốn gục trái tim đàn ông - Ảnh 3
Dậu vừa đẹp người vừa đẹp nết - Ảnh minh họa: Internet

Dậu sở hữu vẻ ngoài sắc nước hương trời thu hút nhiều sự chú ý. Kèm với tính tự lập và chăm chỉ lao động nên họ được nhiều người yêu mến, cảm phục. Dậu ít khi nghĩ đến chuyện thành gia lập thất sớm vì họ là con người của công việc. Khi công việc chưa ổn định, họ sẽ không nghĩ đến những chuyện khác. Đó cũng là nét quyến rũ ngầm của họ. Dậu là con giáp luôn nhận được nhiều lời khen từ người khác bởi sự duyên dáng và hài hước của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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