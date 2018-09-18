Top con giáp ‘cầu tài đắc tài’, lộc rơi trúng đầu, tiền không còn chỗ để cất trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18/09/2018 17:04

Những con giáp dưới đây hưởng lộc trời ban, tiền đổ về không còn chỗ để cất, ra đường là được Thần Phật che chở, tai qua nạn khỏi trong 49 ngày tới.

Tuổi Mùi

Top con giáp ‘cầu tài đắc tài’, lộc rơi trúng đầu, tiền không còn chỗ để cất trong 49 ngày tới - Ảnh 1
Mùi nhận được nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời Mùi rất ít nhận được tin vui nhưng 49 ngày tới, bạn sẽ bùng nổ. Không chỉ về công việc, tình duyên mà gia đạo của bạn cũng nhận được nhiều may mắn. Trong công việc, Mùi có nhiều cơ hội thử sức trong lĩnh vực mới. Tài chính của bạn cũng vô cùng viên mãn, bước ra đường là lộc rơi trúng đầu, tiêu xài phủ phê. Bạn sẽ khẳng định vai trò, vị thế của mình trong công việc và được nhiều người kính nể. Về phương diện tình duyên bạn gặp được rất nhiều người tốt và một trong số đó sẽ trở thành ý trung nhân của bạn.

Tuổi Tý

Top con giáp ‘cầu tài đắc tài’, lộc rơi trúng đầu, tiền không còn chỗ để cất trong 49 ngày tới - Ảnh 2
Tý ngồi không hưởng phúc trong 49 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Thu nhập của Tý vào 49 ngày tới sẽ tăng gấp ba, gấp bốn lần bình thường. Mỗi lần bước ra khỏi nhà, bạn lại nhận được nhiều may mắn, gặp nạn cũng sẽ vượt qua dễ dàng. Việc thăng chức, tăng lương của bạn cũng được phê duyệt và cấp trên giao cho nhiều dự án lớn. Thời điểm này bạn có thể kiếm được nhiều tiền và tích góp tiêu xài cả đời không hết. Cuộc sống về già của bạn không cần phải lo nghĩ, chỉ việc ngồi không hưởng phúc lộc trời ban.

Tuổi Mão

Top con giáp ‘cầu tài đắc tài’, lộc rơi trúng đầu, tiền không còn chỗ để cất trong 49 ngày tới - Ảnh 3
Mão cầu tài có tài trong 49 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

49 ngày tới, Mão cầu gì được nấy, tài có tài, tình có tình viên mãn hơn người. Những khoảng thời gian khó khăn trước đây đã qua đi và bạn hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui khác. Mục tiêu bạn đề ra được hoàn thành xuất sắc. Khả năng xử lý công việc của bạn cũng tăng lên vượt trội được nhiều người thán phục. Có thể trong thời gian này, bạn sẽ được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo dẫn dắt nhóm phát triển. Mão phải thật sáng suốt, đừng đặt nặng vấn đề tình cảm của mình mà hỏng việc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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