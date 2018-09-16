Top con giáp có tài chuyển bại thành thắng, vượng vận Hồng Loan trong tháng 10/2018

Tâm linh - Tử vi 16/09/2018 11:03

Những con giáp dưới đây đi đến đâu cũng nhận được sự ưu ái, quan tâm, có thể nhanh trí xoay chuyển tình thế từ bại thành thắng trong tháng 10/2018.

Tuổi Tỵ

Top con giáp có tài chuyển bại thành thắng, vượng vận Hồng Loan trong tháng 10/2018 - Ảnh 1
Tỵ được nhiều người theo đuổi trong tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ là con giáp khá bí ẩn khiến nhiều người luôn tò mò và tìm cách khám phá nội tâm của bạn. Đó là điểm thu hút khiến cho vận đào hoa của bạn ngày càng tăng vượt trội. Trong tháng 10 này đường tình duyên của bạn vô cùng rực rỡ. Vì được tiếp xúc và gặp gỡ nhiều người nên bạn có cơ hội phát triển sự nghiệp cũng như tìm thấy ý trung nhân của mình. Trong chuyện tình cảm, bạn luôn là người chủ động tấn công chứ không phải nhút nhát chờ đợi. Tỵ hãy sáng suốt để tìm ra cho mình một người bạn đời tuyệt vời. Còn trong vấn đề công việc, bạn không sợ phải đối mặt với tình huống khó khăn. Bởi bạn có tài chuyển bại thành thắng trong tích tắc và vô cùng hiệu quả.

Tuổi Mão

Top con giáp có tài chuyển bại thành thắng, vượng vận Hồng Loan trong tháng 10/2018 - Ảnh 2
Mão sự nghiệp hanh thông, tiền tài không thiếu - Ảnh minh họa: Internet

Mão có trí tuệ hơn người, từ khi sinh ra bạn đã là niềm tự hào của gia đình. Bạn học giỏi, ngoan ngoãn lại biết nghe lời. Vì vậy mà con đường công danh của Mão vô cùng khởi sắc, thăng tiến không ngừng. Bên cạnh đó bạn cũng có khả năng thích nghi với công việc khá tốt dù chỉ mới chuyển chỗ làm. Đó là điều khiến bạn càng trở nên thành công hơn. Tháng 10 này là thời điểm vận đào hoa tìm đến Mão, hãy tận dụng cơ hội để tìm cho mình một người bạn đời tốt.

Tuổi Dần

Top con giáp có tài chuyển bại thành thắng, vượng vận Hồng Loan trong tháng 10/2018 - Ảnh 3
Dần được nhiều người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Dần mạnh mẽ và tự tin. Trong công việc, bạn luôn là người tiên phong, dẫn dắt mọi người đi lên. Tuy nhiên đôi khi tính bạn khá cầu toàn khiến người khác khó chịu. Thế nên hãy biết tiết chế tính cách của mình một chút để giữ hòa khí với đồng nghiệp và bạn bè. Có vậy bạn mới dễ dàng nắm bắt được công việc một cách hoàn hảo nhất. Trong tháng 10 này vận Hồng Loan của bạn vô cùng chói sáng. Bạn sẽ gặp được nhiều người nhưng hãy sáng suốt để không bị lợi dụng tình cảm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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