Top con giáp sinh con xong là ‘thay máu’, sang chảnh và thần thái ngút trời, khó ai sánh kịp

Tâm linh - Tử vi 13/09/2018 17:04

Ai xấu chứ những con giáp dưới đây lột xác hoàn toàn sau khi sinh con, sang chảnh và thần thái không ai sánh bằng.

Tuổi Tuất

Top con giáp sinh con xong là ‘thay máu’, sang chảnh và thần thái ngút trời, khó ai sánh kịp - Ảnh 1
Tuất thần thái hơn người sau khi sinh con - Ảnh minh họa: Internet

Tuất có nhan sắc trời sinh, vậy nên dù có lấy chồng, sinh con, bạn cũng giữ được thần thái vốn có. Ai than sau khi sinh nở xấu xí chứ Tuất vẫn tự hào về thân hình thon thả của mình. Vì bạn biết cách chăm sóc bản thân và luyện tập thể dục đều đặn nên vóc dáng vẫn như thời còn con gái. Tuất không đặt nặng những tư tưởng người phụ nữ thời xưa. Bạn luôn sống thoải mái và tự do, muốn làm gì thì làm, không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Nếu người chồng nào cưới được bạn cũng là phúc ba đời, không bao giờ phải thất bại trong công việc.

Tuổi Dậu

Top con giáp sinh con xong là ‘thay máu’, sang chảnh và thần thái ngút trời, khó ai sánh kịp - Ảnh 2
Dậu biết cách chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Dù bận rộn, Dậu vẫn dành thời gian chăm sóc cho bản thân. Bạn không có suy nghĩ phải tận tụy với chồng con, nhưng vẫn giữ cho mình đúng chuẩn mực của người làm vợ. Thế nên Dậu luôn có cuộc sống thoải mái, vô lo vô nghĩ. Bạn bận công việc ở ngoài nhưng về nhà vẫn có thời gian đi tập thể dục và chăm lo nhan sắc. Vì thế, sau khi sinh, bạn không phải chịu đựng thân hình sồ sề, kém sắc. Đây cũng là nguyên nhân khiến chồng muốn ở bên cạnh bạn 24/24 không rời xa và không có bao giờ có ý tưởng ngoại tình.

Tuổi Tỵ

Top con giáp sinh con xong là ‘thay máu’, sang chảnh và thần thái ngút trời, khó ai sánh kịp - Ảnh 3
Tỵ có vóc dáng lý tưởng sau khi sinh - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ sống biết trước biết sau, đối nhân xử thế vô cùng tử tế. Thế nên bạn được nhiều người yêu mến. Khi còn trẻ, bạn được nhiều người yêu mến, theo đuổi. Đến khi lấy chồng rồi, bạn vẫn được người khác phái tán tỉnh. Tuy nhiên, Tỵ không bao giờ có tư tưởng phản bội lại chồng con. Bên cạnh đó, bạn là người biết cách chăm sóc bản thân. Tỵ luôn tìm hiểu những thông tin trên mạng để bồi dưỡng kiến thức và mở mang tâm hồn của mình. Dù bận rộn đến mấy, bạn cũng dành thời gian cho bản thân. Sau khi sinh nở, bạn khỏi phải lo thân hình trở nên xấu xí, vì Tỵ luôn có chế độ ăn thích hợp, bổ dưỡng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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