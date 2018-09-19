Top con giáp nam chuyên nói lời đường mật, thả thính khắp nơi, chỉ giỏi làm khổ phụ nữ

Con giáp nam tuổi Tý có tính cách khá phong lưu, trăng hoa. Tuy không có vẻ ngoài xuất sắc nhưng họ vẫn thu hút người khác phái bởi tài ăn nói của mình. Chỉ cần lần đầu tiếp xúc, nhiều phụ nữ sẽ đổ gục vì cách nói chuyện duyên dáng và hài hước của Tý. Đàn ông tuổi Tý khá tham lam, không bao giờ chịu yên vị bên một người. Vì vậy mà họ luôn thả thính khắp nơi để chinh phục nhiều trái tim của phụ nữ. Nhưng đến khi có được rồi thì họ lại nhẫn tâm ruồng bỏ. Thế nên phụ nữ hãy tránh xa những chàng trai tuổi Tý nếu không muốn đau khổ cả đời.

Tỵ là con giáp bí hiểm, với vẻ ngoài lạnh lùng và phong thái hơn người. Vì vậy họ luôn được nhiều cô gái ái mộ, muốn kết đôi. Tuy nhiên Tỵ lại không thích kết hôn hay ràng buộc quá sớm. Khi quen ai, họ không bao giờ tính đến chuyện lâu dài. Họ chỉ quen cho vui, thay đổi cuộc sống nhàm chán rồi thôi chứ chẳng muốn gắn bó với ai.

Do tính cách khá trầm lặng, ngoại hình ưa nhìn nên họ luôn là tâm điểm của chị em phụ nữ. Khi quen ai, họ chỉ muốn vui chơi qua đường, thỏa mãn những nhu cầu của bản thân, ít khi thật lòng với người đó. Với Tỵ việc chinh phục được nhiều người giống như một cuộc chơi vô cùng thú vị và đầy tính thách thức. Thế nên phụ nữ đừng dại mà vướng vào họ kẻo không thể thoát khỏi đau thương.

Tuổi Mão

Mão kiêu ngạo thích chinh phục hơn là yêu đương đàng hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mão thông minh, biết người biết ta. Trong công việc họ là người khá nghiêm túc, nhưng trong chuyện tình cảm lại có phần hời hợt và ích kỷ. Họ luôn dành cho người khác phái những cử chỉ thân mật nhưng lại không thật lòng với ai. Vì vậy mà có rất nhiều cô gái nguyện chết để cùng sánh đôi với Mão. Với bản tính chinh phục và kiêu ngạo, Mão không tự ràng buộc bản thân quá sớm nên sẽ không kết hôn với ai trong độ 25-30 tuổi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm