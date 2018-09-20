Thần may mắn chỉ mặt điểm tên những con giáp trúng số độc đắc, kiếm tiền siêu đỉnh trong tháng 10/2018

Tâm linh - Tử vi 20/09/2018 17:29

Trong tháng 10, những con giáp dưới đây có thể thu về số tiền khủng lồ từ việc trúng số hoặc đầu tư bất động sản, tài lộc bay phất phới, tình duyên cũng theo ý nguyện.

Tuổi Tý

Thần may mắn chỉ mặt điểm tên những con giáp trúng số độc đắc, kiếm tiền siêu đỉnh trong tháng 10/2018 - Ảnh 1
Tý đắc tài đắc lộc trong tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 10 này, tuổi Tý nhận được lộc lớn của trời ban. Bạn sẽ nhận được khoảng tiền khủng từ trên trời rơi xuống nhờ mua vé số. Bên cạnh đó, bạn cũng trúng được nhiều hợp đồng lớn, tiền đổ về không ngớt, tiêu xài phủ phê chẳng lo nghĩ. Một phần cũng vì có kỹ năng giao tiếp tốt, bạn được nhiều người yêu thương. Khi gặp khó khăn, Tý luôn được người khác ra tay giúp đỡ, cho mượn tiền mà không bao giờ đòi hỏi trả ơn. Thời điểm này có rất nhiều tin vui đến với bạn, thế nên hãy chuẩn bị tâm lý để đón nhận những điều tuyệt vời nhất.

Tuổi Thân

Thần may mắn chỉ mặt điểm tên những con giáp trúng số độc đắc, kiếm tiền siêu đỉnh trong tháng 10/2018 - Ảnh 2
Thân trúng số độc đắc, tiền xài phủ phê - Ảnh minh họa: Internet

Thân có nhiều tham vọng trong công việc nên luôn cố gắng đạt được nhiều thành tựu. Nhờ sự thông minh, trí tuệ hơn người nên bạn làm gì cũng thành công vang dội. Bạn biết khai thác những kỹ năng vốn có của bản thân để áp dụng vào công việc. Vì thế bạn luôn có nhiều cơ hội phát triển, được cấp trên trọng dụng yêu mến, cất nhắc tăng lương, tăng thưởng nhanh chóng. Tháng 10 này bạn kiếm được khá nhiều tiền. Đa số đều nhờ vào thần may mắn chiếu mệnh nên đắc tài đắc lộc, tiền đổ về ngập nhà.

Tuổi Ngọ

Thần may mắn chỉ mặt điểm tên những con giáp trúng số độc đắc, kiếm tiền siêu đỉnh trong tháng 10/2018 - Ảnh 3
Ngọ có chí tiến thủ và chăm chỉ - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ không xuất thân từ gia đình giàu có nhưng lại có chí tiến thủ hơn người. Bạn làm gì cũng tập trung cao độ, không để thua thiệt người khác. Ngọ có khả năng xoay chuyển tình thế, nhìn xa trông rộng nên có thể lường trước khó khăn. Trong công việc, bạn luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác và tìm cho mình cơ hội thăng tiến. Có thể trong tháng 10 này bạn sẽ được thăng chức làm lãnh đạo, tiền đổ về như nước, thoải mái tiêu xài, dư dả sắm xe, đi du lịch. Bên cạnh đó về phương diện tình duyên được vận mệnh Hồng Loan nên bạn có nhiều người theo đuổi, tán tỉnh.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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