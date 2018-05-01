Top con giáp nữ không sắc nước hương trời nhưng khí chất ngời ngời khiến đàn ông mê mệt

Tâm linh - Tử vi 01/05/2018 05:30

Những con giáp nữ dưới đây có vẻ ngoài hết sức bình thường nhưng khí chất hơn người, nổi bần bật giữa đám đông, đàn ông nguyện chết để theo đuổi.

Tuổi Ngọ

Top con giáp nữ không sắc nước hương trời nhưng khí chất ngời ngời khiến đàn ông mê mệt - Ảnh 1
Ngọ có khí chất hơn người khiến ai cũng mê đắm - Ảnh minh họa: Internet

Những cô nàng tuổi Ngọ tự do, phóng khoáng, không ép mình vào khuôn khổ hay quy tắc nào. Cũng vì tính cách đó, bạn luôn thu hút được sự chú ý của nhiều người. Ngọ có vẻ ngoài bình thường nhưng khí chất hơn người, nói chuyện khéo léo lại duyên dáng, được nhiều người yêu mến. Bạn luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực nên người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu và nhẹ nhàng khi ở bên cạnh. Có thể nói Ngọ là nữ cường, ai quen được bạn sẽ vô cùng hạnh phúc, không lo gặp trở ngại, khó khăn. Khi có chuyện gì bất trắc, bạn luôn ra tay giúp đỡ người đó vượt qua, luôn là “nữ siêu anh hùng” trong mắt chàng.

Tuổi Thìn

Top con giáp nữ không sắc nước hương trời nhưng khí chất ngời ngời khiến đàn ông mê mệt - Ảnh 2
Thìn sống tự lập, tính cách quyến đoán tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Thìn là cô nàng khá mạnh mẽ và độc lập. Ngoại hình của bạn không mấy xuất sắc, nhan sắc thuộc dạng trung bình nhưng tài năng thì không tầm thường chút nào. Thìn luôn thu hút người khác bởi những tài lẻ như đàn, ca, múa, hát… Cũng vì vậy, bạn luôn nhận được nhiều cơ hội trong sự nghiệp của mình, được nhiều người tán tỉnh, theo đuổi. Nói chung, Thìn là con giáp bản lĩnh và thông minh, không bao giờ chùn bước trước khó khăn. Bạn có thể trở thành điểm tựa vững chắc cho nhiều người, không sống phụ thuộc vào bất cứ ai.

Tuổi Mùi

Top con giáp nữ không sắc nước hương trời nhưng khí chất ngời ngời khiến đàn ông mê mệt - Ảnh 3
Mùi ngây thơ trong sáng nhưng nội tâm mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có vẻ ngoài khá yếu đuối nhưng bên trong mạnh mẽ và quyết đoán. Khi bắt đầu chuyện gì, bạn cũng làm hết mình, không ngại khó khăn. Bởi vậy, cuộc sống của Mùi luôn tràn ngập màu sắc tươi mới. Bạn thích khám phá, tìm tòi nên có kiến thức vô cùng uyên bác. Bạn bè và người xung quanh cảm thấy vô cùng thú vị khi nói chuyện với bạn. Ở bên cạnh bạn, họ phát hiện ra vô số điều tốt đẹp. Mùi không có ngoại hình khá nhưng nội tâm rất sâu sắc và đẹp đẽ. Bạn luôn mang lại cảm giác an toàn cho người bên cạnh nên rất thu hút người khác giới.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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