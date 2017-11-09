Top con giáp nữ có giác quan thứ 6 cực chuẩn, đàn ông đừng hòng giấu giếm bất cứ chuyện gì

Những người tuổi Tỵ có khả năng nhận biết và đánh giá người khác cực chuẩn. Chỉ cần tiếp xúc qua 1 lần, họ có thể biết được đối phương là người thế nào, có xứng đáng, phù hợp để giao lưu và tiếp tục mối quan hệ hay không. Những người tuổi rắn cũng được bạn bè đặc biệt tín nhiệm và yêu quý. Mọi người thường tìm đến họ để xin lời khuyên vì thế có thể coi họ là quân sư tài ba cho bạn bè, người thân.

Những người tuổi Mùi thường sở hữu vẻ ngoài trầm lặng, sống nội tâm và thích sự tĩnh lặng. Tuy nhiên ẩn sâu trong đó là một con người có tâm hồn vô cùng tinh tế và sâu sắc. Mặc dù không nói ra bằng lời nhưng họ luôn để ý và quan tâm đến những sự vật, sự việc xung quanh.

Vì vậy, họ luôn nắm bắt được tâm lý của người khác và được mọi người yêu mến. Nhờ tâm hồn nhạy cảm, tuổi Mùi có thể nhận biết dễ dàng những thay đổi, biến chuyển của mọi chuyện xung quanh từ đó có những động thái phù hợp.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất luôn thận trọng trong mọi chuyện. Họ có thể nhìn thấy nguy hiểm từ bất cứ điều gì trong cuộc sống vì thế họ thường khá bảo thủ và cẩn trọng. Khả năng quan sát tuyệt vời giúp tuổi Tuất đưa ra những phán đoán nhanh chóng, kịp thời trong cuộc sống. Họ nhận biết được những người thế nào sẽ mang lại may mắn cho họ. Tuổi Tuất có những dự cảm vô cùng tốt. Họ dự cảm được những vấn đề sắp sửa xảy ra vô cùng chính xác. Đây chính là khả năng thiên bẩm tuyệt vời mà không phải ai cũng có được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm