Top con giáp nữ có giác quan thứ 6 cực chuẩn, đàn ông đừng hòng giấu giếm bất cứ chuyện gì

Tâm linh - Tử vi 09/11/2017 06:30

Những con giáp nữ dưới đây có giác quan thứ 6 cực chuẩn, chồng đừng hòng qua mặt, giấu giếm bất cứ chuyện gì nếu không sẽ lãnh hậu quả rất thê thảm.

Tuổi Tỵ

Top con giáp nữ có giác quan thứ 6 cực chuẩn, đàn ông đừng hòng giấu giếm bất cứ chuyện gì - Ảnh 1
Tuổi Tỵ có giác quan thứ 6 cực chuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tỵ có khả năng nhận biết và đánh giá người khác cực chuẩn. Chỉ cần tiếp xúc qua 1 lần, họ có thể biết được đối phương là người thế nào, có xứng đáng, phù hợp để giao lưu và tiếp tục mối quan hệ hay không. Những người tuổi rắn cũng được bạn bè đặc biệt tín nhiệm và yêu quý. Mọi người thường tìm đến họ để xin lời khuyên vì thế có thể coi họ là quân sư tài ba cho bạn bè, người thân.

Tuổi Mùi

Top con giáp nữ có giác quan thứ 6 cực chuẩn, đàn ông đừng hòng giấu giếm bất cứ chuyện gì - Ảnh 2
Tuổi Mùi nắm bắt tâm lý người khác rất giỏi - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi thường sở hữu vẻ ngoài trầm lặng, sống nội tâm và thích sự tĩnh lặng. Tuy nhiên ẩn sâu trong đó là một con người có tâm hồn vô cùng tinh tế và sâu sắc. Mặc dù không nói ra bằng lời nhưng họ luôn để ý và quan tâm đến những sự vật, sự việc xung quanh. 

Vì vậy, họ luôn nắm bắt được tâm lý của người khác và được mọi người yêu mến. Nhờ tâm hồn nhạy cảm, tuổi Mùi có thể nhận biết dễ dàng những thay đổi, biến chuyển của mọi chuyện xung quanh từ đó có những động thái phù hợp.

Tuổi Tuất

Top con giáp nữ có giác quan thứ 6 cực chuẩn, đàn ông đừng hòng giấu giếm bất cứ chuyện gì - Ảnh 3
Tuổi Tuất có tài quan sát người khác cực chuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tuất luôn thận trọng trong mọi chuyện. Họ có thể nhìn thấy nguy hiểm từ bất cứ điều gì trong cuộc sống vì thế họ thường khá bảo thủ và cẩn trọng. Khả năng quan sát tuyệt vời giúp tuổi Tuất đưa ra những phán đoán nhanh chóng, kịp thời trong cuộc sống. Họ nhận biết được những người thế nào sẽ mang lại may mắn cho họ. Tuổi Tuất có những dự cảm vô cùng tốt. Họ dự cảm được những vấn đề sắp sửa xảy ra vô cùng chính xác. Đây chính là khả năng thiên bẩm tuyệt vời mà không phải ai cũng có được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

4 con giáp thông minh nhất, 'cái gì cũng nhất', luôn may mắn hơn người

4 con giáp thông minh nhất, 'cái gì cũng nhất', luôn may mắn hơn người

Bạn có tò mò muốn biết trong số 12 con giáp, con giáp được thần may mắn ưu ái nhất trong năm 2017 không, có thì đọc ngay thôi!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp con giáp có giác quan thứ 6

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay