Top con giáp được vận mệnh đào hoa 'đeo bám' đến già

Tâm linh - Tử vi 21/09/2016 10:19

Đây là con giáp dù có lớn tuổi vẫn luôn rất thu hút người khác phái bởi nét duyên ngầm của mình.

Tuổi Thìn

Top con giáp được vận mệnh đào hoa 'đeo bám' đến già - Ảnh 1
Những con giáp có số đào hoa

Người tuổi này rất đào hoa do tính cách thoải mái, thích tự do, phóng khoáng, lại biết thấu hiểu, vui vẻ, niềm nở. Dù bề ngoài không mấy nổi bật nhưng lại có nét duyên ngầm khiến người khác phái không thể chối từ

Sức chịu đựng của họ cũng rất dẻo dai, kiên nhẫn, vì vậy mà đàn ông rất thích tính cách có phần mềm mỏng của họ. Họ cũng rất biết cách xử lý tình huống nhanh nhạy, luôn có thể khiến nhiều người không thể xem thường họ.

Càng trưởng thành họ càng khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng họ lại rất thủy chung trong tình cảm, hôn nhân và luôn biết cách chăm sóc gia đình.

Tuổi Tỵ

Top con giáp được vận mệnh đào hoa 'đeo bám' đến già - Ảnh 2

Đây là những người rất tự tin, có phần ngạo nghễ, luôn có sức hút rất mạnh với người khác giới. Khó để có được lòng tin của họ, vì vậy mà họ không dễ dàng tin vào lời ngọt ngào của đàn ông. Họ luôn rất kiên nhẫn quan sát rồi mới chọn một người thật thích hợp với mình.

Phụ nữ tuổi Tỵ rất độc lập, có khả năng giao tiếp, luôn lẳng lặng quan sát mọi người xung quanh. Họ lại có khí chất rất nhẹ nhàng, quý phái luôn khiến đàn ông phải dõi theo.

Tuổi Dậu

Top con giáp được vận mệnh đào hoa 'đeo bám' đến già - Ảnh 3

Đây là những phụ nữ rất có chính kiến, quyết đoán, bản lĩnh, khiếu hài hước và có đầu óc. Với đàn ông, họ luôn thu hút bởi vẻ ngoài nổi bật, phong cách chuẩn và luôn rất duyên dáng trong cách ứng xử và tính cách

Và dù có vẻ ngoài không mấy thu hút nhưng vẫn luôn có rất nhiều người theo đuổi. Họ rất giỏi giang, sắc xảo và rất mềm mỏng khi xử lý tình huống, quyết đoán với chủ kiến của bản thân. Càng trưởng thành thì sức hút này càng tăng chứ chưa bao giờ giảm bớt bởi sự quyến rũ “chết người” của họ

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