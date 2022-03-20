Top con giáp được Chính Quan độ mệnh - “sa chân vào hố vàng” nên từ nghèo hóa giàu trong chớp mắt, trở thành đại gia giàu có bắt đầu từ 12h ngày 21/3

Ngày thứ Hai (21/3) Sửu được Chính Quan độ mệnh nên công việc thảnh thơi, nhiều bạn sắp có tin vui liên quan đến công danh, bầu cử, thi cử. Sửu luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc, việc nào ra việc đó nên cuối tuần có thời gian nghỉ ngơi.

Mặt tình cảm được cục diện Thổ sinh Kim hỗ trợ nên khá thuận lợi. Sửu là người rất hiểu chuyện, giỏi lắng nghe và hay an ủi mọi người xung quanh. Bạn toát ra năng lượng tích cực nên hôm nay sẽ nhận được nhiều lời khen từ bạn bè, người quen.

Tiền bạc hanh thông, không có thất thoát hay mất mát xảy ra. Sẽ có lời nói tiêu cực xung quanh khi bạn làm ra tiền, nhưng đừng lo lắng, mọi quyết định đều ở phía bạn, ghen ăn tức ở thì họ chẳng bao giờ khá hơn bạn được.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường mạnh mẽ, táo bạo, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, nhược điểm là họ khá bảo thủ, cứng nhắc. Người tuổi này cũng quá cầu toàn và luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân và người khác. Con giáp này cũng nhạy cảm và hay nghi ngờ.

Ảnh minh họa

Được Chính Quan độ mệnh, người tuổi Dần gặp được nhiều cơ may trong công việc. Được quý nhân phù trợ, họ nhận thêm được công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, con giáp tuổi Dần làm công việc liên quan đến kinh doanh có thể ký hợp đồng, mua- bán đều thuận lợi.

Người tuổi này nếu làm công ăn lương thì sẽ đạt được những thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng, tạo điều kiện trong công việc. Nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành tựu, thu nhập tăng lên nhanh chóng.

Tuổi Mùi

Sẽ không là quá khi nói rằng thứ Hai tuần tới sẽ là thời điểm năng lực của tuổi Mùi tỏa sáng. Đây cũng là lúc họ đứng trước nhiều quyết định quan trọng trong sự nghiệp của mình.

Trong tháng 3 này, tuổi Mùi may mắn được nhiều quý nhân giúp đỡ. Túi tiền của họ vượng lên trông thấy, đặc biệt nguồn thu không đến từ sự ăn may mà đến từ chính năng lực của bạn.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những kẻ muốn quấy rối. Tuổi Mùi thông minh song đôi khi lại chưa biết thể hiện hết năng lực của mình, còn e ngại trước đám đông. Mạnh dạn thể hiện và cẩn trọng trước những kẻ mồm mép, nhất định bạn sẽ có một tháng đầy thuận lợi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo