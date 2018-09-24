Top con giáp càng lười càng có lộc, không cần phải bươn chải kiếm sống trong 24 ngày tới

Người tuổi Mão có cuộc sống khá bình yên, thoải mái trong 24 ngày tới. Bạn không cần phải bôn ba, vất vả, tiền cũng tự động đổ về túi. Số mệnh của Mão trời đã định giàu sang phú quý. Nếu thời gian đầu có phần hơi chật vật thì đến khoảng 30 tuổi, mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái.

Mão nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui trong thời gian sắp tới. Bạn sẽ gặp nhiều may mắn nhưng bên cạnh đó cũng không tránh khỏi kẻ tiểu nhân muốn hãm hại. Mão nên vững tinh thần để đối mặt với những người muốn chơi xấu sau lưng mình. Đừng nóng tính kẻo hỏng việc lớn và lộ những điểm yếu của mình cho đối phương biết.

Mùi ngồi không cũng có tiền - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có khối tài sản sẽ tăng dần theo tuổi. Vì thế càng lớn tuổi, bạn càng nhận được lộc khủng trời ban. Vào 24 ngày tới, bạn không cần phải bôn ba, vất vả chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm cơ hội làm giàu. Chỉ cần ngồi yên, Mùi cũng nhận được số tiền khủng tự động tìm đến.

Có thể nói số mệnh của bạn là ngồi không đợi tiền, chứ không phải vất vả kiếm từng đồng từng cắc. Nhờ tính cách thích giao tiếp, làm quen bạn mới nên Mùi có nhiều cơ hội làm giàu không ngờ. Những lần ngồi không, bạn sẽ nhận được lộc từ những người bạn của mình.

Tuổi Tý

Tý càng lười càng có lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tý thông minh, lanh lợi, làm việc gì cũng nhạy bén, ít khi phạm phải sai lầm. Cuộc sống của Tý sẽ nở đầy hoa trong 24 ngày tới. Bạn không cần phải vất vả để kiếm tiền hay bươn chải nhiều. Nhờ sự khôn ngoan vốn có, tiền tự động sẽ chui vào túi bạn mà không cần phải lao động chân tay quá nhiều. Càng về già, cuộc sống của Tý sẽ khởi sắc hơn. Tài sản tăng lên cấp số nhân, dư dả hưởng phúc, không phải nhờ cậy vào con cháu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm