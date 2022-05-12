Top các con giáp chỉ cần BẤT CẨN là hỏng việc trong tháng 4 âm lịch

Tháng 4 âm lịch, các con giáp đụng đâu hỏng đó, xui xẻo cứ thế bủa vây không ngừng.

Tuổi Sửu

Trong tháng 4 âm lịch này, người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối. Bản mệnh nên đề cao cảnh giác những người đồng nghiệp xấu tính xung quanh mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân xuất hiện để ngáng đường, phá hoại những công việc mà họ đã luôn cố gắng làm từ trước tới nay.

Con giáp này cũng không nhận được nhiều tài lộc, hoặc có khi được rất nhiều nhưng cũng mất không ít khi họ phải chịu áp lực về kinh tế. Do vậy, nếu bản mệnh có kế hoạch làm ăn lớn hay dự án quan trọng thì cần cân nhắc cẩn thận và kĩ càng.

Tuổi Mão

Dưới tác động của hung tinh, người tuổi Mão thường bị cô lập với mọi người xung quanh, dù trong công việc lớn nhỏ, bạn cũng ít được người khác giúp đỡ. Lúc này, bạn cần nhắc nhở bản thân mình cố gắng, không cần phải phụ thuộc vào sự thúc đẩy của bất cứ ai.

Trên phương diện tài lộc, nhiều vấn đề xảy ra liên tiếp khiến bản mệnh mất thời gian, công sức và thậm chí là cả tiền bạc để giải quyết.

Thời điểm này, bạn hạn chế hợp tác với anh chị em hoặc những người thân thiết kẻo rơi vào tình trạng xôi hỏng bỏng không, vừa mất tiền vừa đánh mất cả các mối quan hệ.



Trên phương diện tình duyên, nếu đã tìm được nửa kia, bạn cần luôn ghi nhớ trách nhiệm của bản thân để giữ quan hệ đúng mực với mọi người xung quanh. Đừng buông thả bản thân để làm những hành động phản bội, gây tổn thương cho những người thân thương, ruột thịt.

Tuổi Tuất

Sắp tới, người tuổi Tuất sẽ rất dễ bị thất thoát tiền bạc khi điềm báo phá tài đang đến gần. Có thể bản mệnh sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp về tài chính khi tiền bạc trong nhà có thể đội nón ra đi bất cứ lúc nào. Chưa kể sẽ có tiểu nhân hãm hại khiến công việc của tuổi Tuất gặp nhiều trắc trở, làm tới đâu thất bại đến đó, tiền tài không cánh mà bay.

Ngoài ra, tình hình sức khỏe của bản mệnh thời gian này không tốt, khiến tiêu tốn thêm một khoản nữa để chữa trị. Bản mệnh nên để ý chăm sóc sức khỏe trước tình trạng phải làm việc căng thẳng kéo dài.

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