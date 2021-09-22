Top các cặp con giáp kết hợp làm ăn từ giờ đến cuối năm chắc chắn tài lộc lên hương, may túi 3 gang đi mà đựng

Khoa học phong thủy cho rằng, những người sinh cách nhau 4 năm thường tương thích (được gọi là tam hợp) nhưng cách nhau 6 năm thì không (tứ hành xung). Để biết các tuổi nào thuộc nhóm tam hợp, các tuổi nào thuộc nhóm tứ hành xung, mời các bạn theo dõi hình phía dưới.

Theo các chuyên gia tử vi, 3 con giáp này thường có chung một đặc điểm đó chính là tinh thần đấu tranh cao, kiên trì và luôn quyết tâm đạt được mục tiêu. Đây cũng là nhóm con giáp thường hành động nhiều hơn lời nói và vô cùng tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ người xung quanh. Ngoài những nét tính cách tương đồng những con giáp này còn có những ưu điểm riêng để lấp đầy khuyết điểm của con giáp khác, họ rất đắc lực giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Chính bởi những nét tương đồng trong suy nghĩ cùng sự bù trừ ưu - khuyết điểm của nhau vậy nên khi kết hợp làm ăn kinh doanh thì cả ba sẽ gặt hái được thành công viên mãn. Không những luôn đồng hành giúp đỡ nhau mà khi các cặp con giáp tương hợp kết hợp với nhau cũng thu hút được tài khí, năng lượng tốt giúp cho công việc trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tỵ - Dậu - Sửu

Sửu (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009), Tỵ (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013), Dậu (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017). Cụm con giáp tam hợp này cũng là một sự kết hợp ăn ý không kém bởi những con giáp này là tổ hợp của những người thích suy tư, nhìn xa trông rộng có thể gọi đây là nhóm con giáp tri thức.

Những con giáp thuộc nhóm tam hợp này là những người thích tưởng tượng và suy tư về điều gì đó xa vời. Đồng thời, họ là những người có tính cách mạnh mẽ, kiên quyết và một khi đã đặt mục tiêu thì sẽ phấn đấu tới cùng. Khi kết hợp với nhau họ sẽ trở thành những cặp đôi cực ăn ý, mang lại hiệu quả kinh tế vô cùng lớn. Chẳng những giúp đỡ nhau mà sự hòa hợp trong tính cách, cung mệnh cũng giúp cho vận khí tăng cao, chiêu tài chiêu lộc.

Dần - Ngọ - Tuất

Dần (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010), Ngọ (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), Tuất (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018). Đây là bộ 3 con giáp có chung đặc điểm đó chính là sự độc lập. Những người thuộc nhóm tam hợp này đều có chung sở thích yêu sự tự do và trải nghiệm, thích khám phá mọi thứ mới mẻ.

Trong khi Ngọ giàu tình cảm nhiều ý tưởng sáng tạo cùng sự nhiệt huyết thì tuổi Dần lại mạnh mẽ quyết đoán và tuổi Tuất lại vô cùng sáng suốt và giải quyết công việc tốt. Chính những điểm tương đồng và hòa hợp trong tính cách sẽ giúp cho việc hợp tác làm ăn trở nên tích cực hơn. Đặc biệt trong làm ăn buôn bán thu về nhiều nguồn lợi lớn, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt.

Ảnh minh họa: Internet

Mão - Mùi - Hợi

Mão (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011), Mùi (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015), Hợi (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019). Đặc điểm của nhóm tam hợp này chính là tài ngoại giao khéo léo.

Những người thuộc nhóm con giáp này thường giỏi giao tiếp và khéo léo trong ứng xử với mọi người. Họ luôn sẵn sàng lắng nghe và cảm thông, giúp đỡ những ai gặp phải khó khăn. Trong công việc kinh doanh nếu kết hợp với nhau, những cặp đôi trong bộ tam hợp này sẽ hốt vàng hốt bạc. Chẳng những là những con giáp mang phúc khí lớn mà lại còn là những người có duyên buôn bán, đàm phán tốt. Chính vì thế mà khi kết hợp với nhau, tài lộc sẽ nhân đôi, việc kinh doanh xuôi chèo mát mái khiến ai cũng phải ghen tị.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!