Top các cặp con giáp kết hợp làm ăn từ giờ đến cuối năm chắc chắn tài lộc lên hương, may túi 3 gang đi mà đựng

Tâm linh - Tử vi 22/09/2021 20:00

Đây là những cặp con giáp vô cùng hợp nhau cả về cách sống và làm việc, rất nên cùng làm ăn để làm giàu.

Khoa học phong thủy cho rằng, những người sinh cách nhau 4 năm thường tương thích (được gọi là tam hợp) nhưng cách nhau 6 năm thì không (tứ hành xung). Để biết các tuổi nào thuộc nhóm tam hợp, các tuổi nào thuộc nhóm tứ hành xung, mời các bạn theo dõi hình phía dưới.

Thân - Tý - Thìn

Tý (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008), Thìn (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012), Thân (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016). Theo tử vi khoa học, Thân - Tý - Thìn chính là một trong những bộ 3 con giáp Tam Hợp trong 12 con giáp.

Theo các chuyên gia tử vi, 3 con giáp này thường có chung một đặc điểm đó chính là tinh thần đấu tranh cao, kiên trì và luôn quyết tâm đạt được mục tiêu. Đây cũng là nhóm con giáp thường hành động nhiều hơn lời nói và vô cùng tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ người xung quanh. Ngoài những nét tính cách tương đồng những con giáp này còn có những ưu điểm riêng để lấp đầy khuyết điểm của con giáp khác, họ rất đắc lực giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Chính bởi những nét tương đồng trong suy nghĩ cùng sự bù trừ ưu - khuyết điểm của nhau vậy nên khi kết hợp làm ăn kinh doanh thì cả ba sẽ gặt hái được thành công viên mãn. Không những luôn đồng hành giúp đỡ nhau mà khi các cặp con giáp tương hợp kết hợp với nhau cũng thu hút được tài khí, năng lượng tốt giúp cho công việc trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Top các cặp con giáp kết hợp làm ăn từ giờ đến cuối năm chắc chắn tài lộc lên hương, may túi 3 gang đi mà đựng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tỵ - Dậu - Sửu

Sửu (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009), Tỵ (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013), Dậu (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017). Cụm con giáp tam hợp này cũng là một sự kết hợp ăn ý không kém bởi những con giáp này là tổ hợp của những người thích suy tư, nhìn xa trông rộng có thể gọi đây là nhóm con giáp tri thức.

Những con giáp thuộc nhóm tam hợp này là những người thích tưởng tượng và suy tư về điều gì đó xa vời. Đồng thời, họ là những người có tính cách mạnh mẽ, kiên quyết và một khi đã đặt mục tiêu thì sẽ phấn đấu tới cùng. Khi kết hợp với nhau họ sẽ trở thành những cặp đôi cực ăn ý, mang lại hiệu quả kinh tế vô cùng lớn. Chẳng những giúp đỡ nhau mà sự hòa hợp trong tính cách, cung mệnh cũng giúp cho vận khí tăng cao, chiêu tài chiêu lộc.

Dần - Ngọ - Tuất

Dần (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010), Ngọ (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), Tuất (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018). Đây là bộ 3 con giáp có chung đặc điểm đó chính là sự độc lập. Những người thuộc nhóm tam hợp này đều có chung sở thích yêu sự tự do và trải nghiệm, thích khám phá mọi thứ mới mẻ.

Trong khi Ngọ giàu tình cảm nhiều ý tưởng sáng tạo cùng sự nhiệt huyết thì tuổi Dần lại mạnh mẽ quyết đoán và tuổi Tuất lại vô cùng sáng suốt và giải quyết công việc tốt. Chính những điểm tương đồng và hòa hợp trong tính cách sẽ giúp cho việc hợp tác làm ăn trở nên tích cực hơn. Đặc biệt trong làm ăn buôn bán thu về nhiều nguồn lợi lớn, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt.

Top các cặp con giáp kết hợp làm ăn từ giờ đến cuối năm chắc chắn tài lộc lên hương, may túi 3 gang đi mà đựng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Mão - Mùi - Hợi

Mão (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011), Mùi (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015), Hợi (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019). Đặc điểm của nhóm tam hợp này chính là tài ngoại giao khéo léo.

Những người thuộc nhóm con giáp này thường giỏi giao tiếp và khéo léo trong ứng xử với mọi người. Họ luôn sẵn sàng lắng nghe và cảm thông, giúp đỡ những ai gặp phải khó khăn. Trong công việc kinh doanh nếu kết hợp với nhau, những cặp đôi trong bộ tam hợp này sẽ hốt vàng hốt bạc. Chẳng những là những con giáp mang phúc khí lớn mà lại còn là những người có duyên buôn bán, đàm phán tốt. Chính vì thế mà khi kết hợp với nhau, tài lộc sẽ nhân đôi, việc kinh doanh xuôi chèo mát mái khiến ai cũng phải ghen tị.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!

Chúc mừng 3 con giáp chuẩn bị thoát nghèo, tháng 11 phú quý 'gõ cửa', tháng 12 tiền về chật két

Chúc mừng 3 con giáp chuẩn bị thoát nghèo, tháng 11 phú quý 'gõ cửa', tháng 12 tiền về chật két

Trong tháng 11 và 12 năm 2021, đây là những con giáp sẽ trở nên giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp sống thọ 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến con giáp sau 30 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch