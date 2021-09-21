12 con giáp cần làm gì trong tháng 9 âm lịch để thu hút tài vận và gặp nhiều may mắn?

Tâm linh - Tử vi 21/09/2021 08:00

Ai cũng hy vọng cuộc sống sắp tới sẽ có nhiều cơ hội và suôn sẻ, và đây là điều mà 12 con giáp cần làm để bảo toàn tài vận cũng như thu hút vận khí tốt.

Tuổi Tý

Trong tháng 9 âm lịch này, cuộc sống của tuổi Tý sẽ có nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Nhìn chung, tháng này của tuổi Tý tương đối ổn định, tuy nhiên về phương diện sức khỏe có chút không may mắn, cần phải cẩn thận, không nên thức khuya, tránh bị bệnh vặt. Tuổi Tý nên nhớ rằng, có sức khỏe là có tất cả.

Tuổi Sửu

Trong tháng 9 âm lịch này, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là vận trình tài lộc có những chuyển biến bất ngờ. Ngỡ rằng khó khăn khó mà giải quyết được trong tháng này nhưng vận may lại lội ngược dòng, mọi thứ đều ổn thỏa giúp tinh thần tuổi Sửu cũng phấn chấn hơn. Điều cần làm cứ như mọi lần, tuổi Sửu vẫn nên chăm chỉ cố gắng hơn nữa để tạo được thành quả tốt hơn.

Tuổi Dần

Tháng 9 âm lịch này tuổi Dần sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu về tiền bạc. Tuy nhiên để duy trì tài lộc trong tháng này, tuổi Dần nên làm từ thiện nhiều hơn, bên cạnh đó cũng cân nhắc chi tiêu để tránh hao tài không đáng có. Ngoài ra, trong tháng này công việc tuổi Dần sẽ khởi sắc, nhớ nắm bắt thời cơ để thay đổi cuộc sống, có khi cuối năm đổi đời phát tài.

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Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Mão

Điều may mắn nhất của tuổi Mão trong tháng 9 âm lịch này là sự ổn định về mặt tình cảm. Ngoài ra, vận trình tài lộc và công việc cũng đang trên đà được cải thiện đáng kể. Thời gian tới, tuổi Mão cần cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực gấp đôi tháng trước, cuối tháng sẽ găp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống cuối năm vẹn toàn đủ đầy.

Tuổi Thìn

Trong tháng 9 âm lịch này, tuổi Thìn sẽ có quý nhân phù trợ, cuộc sống và tài vận sắp tới sẽ được cải thiện đáng kể, nếu không thể giàu có thì ít nhất cũng giải quyết được những khó khăn còn tồn đọng. Điều cần làm nhất đối với tuổi Thìn là phải giữ thái độ bình tĩnh, không nên quá hấp tấp vội vàng, mọi thứ đều phải làm đúng trình tự. Bất kể có chuyện gì xảy ra, trước sau khi cuối năm nay tuổi Thìn cũng sẽ được tận hưởng cuộc sống ổn định ấm no.

Tuổi Tỵ

Trong tháng 9 âm lịch này, tài vận của tuổi Tỵ có dấu hiệu cải thiện, tuy không như mong đợi nhưng ít nhất không chuyển biến xấu đi. Ngoài ra, trong tháng này tuổi Tỵ cần phải điều chỉnh lại tâm trạng hiện tại, sự bi quan chán nản rất dễ khiến bạn mất một số thứ trước mắt. Nếu như bình tĩnh, làm việc chuyên nghiệp thì cuối năm có khi sẽ tìm được cơ hội phát tài thăng hoa.

12 con giáp cần làm gì trong tháng 9 âm lịch để thu hút tài vận và gặp nhiều may mắn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Ngọ

Trong tháng 9 âm lịch này, tuổi Ngọ sẽ có quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Điều đặc biệt, tài vận của tuổi Ngọ trong tháng này cũng vượt bậc hơn những tháng trước. Điều cần làm nhất chính là phải nỗ lực hơn nữa, tranh thủ thời cơ đang đến, nắm bắt và phát huy hết mọi ưu điểm, có như thế từ giờ đến cuối năm mới "rung đùi" hưởng quả ngọt.

Tuổi Mùi

Trong tháng 9 âm lịch này, cuộc sống của tuổi Mùi không suôn sẻ như mong đợi, thế nhưng cũng không nên quá lo lắng. Người tuổi Mùi vốn điềm tĩnh và biết tự giải quyết vấn đề của mình, vì vậy khó khăn sắp tới cũng nên vững tâm như thế. Chỉ cần tiếp tục cố gắng không ngừng thì thử thách nào cũng qua, cuối tháng 9 này vận may tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng làm tiền đề phát triển trong tháng tới.

Tuổi Thân

Tháng 9 âm lịch được xem là tháng thăng hoa của tuổi Thân. Điều cần làm nhất chính là nỗ lực và cố gắng gấp đôi hơn những tháng trước. Giai đoạn này, tuổi Thân sẽ cảm nhận được mọi công sức của mình bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Ngoài ra, trong mối quan hệ xung quanh, tuổi Thân nên giữ bình tĩnh, tránh cãi nhau với bạn bè để bảo toàn mối quan hệ vốn đang tốt đẹp.

Tuổi Dậu

Trong tháng 9 âm lịch này, vận trình tài lộc của tuổi Dậu thuận lợi, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn sự hao hụt đáng kể. Vì vậy, điều cần làm nhất chính là cân nhắc chi tiêu. Ngoài ra, công việc của tuổi Dậu cũng đang có dấu hiệu cải thiện, những tháng trước tuy có khó khăn nhưng dần dần mọi thứ đang hanh thông và thuận lợi hơn. Điều cần làm chính là tuổi Dậu nên kiên trì chăm chỉ, có khi cuối năm đổi đời.

Tuổi Tuất

Cuộc sống của tuổi Tuất trong tháng 9 âm lịch này có nhiều khởi sắc đáng mong chờ. Điều cần làm nhất trong tháng này, tuổi Tuất cần phải đưa ra quyết định nhanh gọn lẹ, không nên chần chừ, và cần dứt khoát. Mọi cơ hội tốt chỉ đến một lần, nên mạnh dạn để tránh hối hận về sau. Tài vận của tuổi Tuất trong tháng này cũng có nhiều cải thiện, nợ nần được giải quyết ổn thỏa.

Tuổi Hợi

Đối với tuổi Hợi, tháng 9 âm lịch này sẽ là bàn đạp khá tốt để họ phát huy mọi thế mạnh vốn có của mình. Đây cũng là giai đoạn "thiên thời địa lợi nhân hòa", chỉ cần không ngừng nỗ lực tiến về phía trước thì cuộc sống cuối năm viên mãn bất ngờ khiến ai cũng sẽ ngưỡng mộ. Ngoài ra, tuổi Hợi cũng nên cố gắng tiết chế suy nghĩ, không lo âu quá nhiều, nếu không vận khí sẽ giảm.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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