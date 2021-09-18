3 con giáp giữa năm trắc trở cuối năm được quý nhân phù trợ, gánh lộc về nhà, tiền nong rủng rỉnh đón Tết

Nếu như năm Canh Tý 2020, tuổi Tý phạm phải Thái tuế, gặp nhiều khó khăn, sự nghiệp lao đao, sức khỏe đi xuống thì sang năm Tân Sửu 2021, tuổi Tý có thể coi là đang từ bóng tối được ra ngoài ánh sáng, vận khí hanh thông, đón nhiều tin vui.

May mắn là càng về cuối năm, tài vận của con giáp này ngày càng có dấu hiệu khởi sắc. Đặc biệt là vào tháng Chạp, khi chỉ còn 1 tháng nữa là hết năm Tân Sửu và bước sang năm Nhâm Dần 2022, tuổi Tý sẽ đón được nhiều cơ hội mới, được quý nhân trợ giúp nên công việc suôn sẻ bất ngờ, sự nghiệp thăng hoa, gia đình viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, vào những tháng giữa năm như tháng 5 và tháng 6 âm lịch, tuổi Tý vẫn phải chịu những thử thách nhất định. Bị sao xấu chiếu rọi, họ dễ bị tiểu nhân quấy phá, tài lộc ảnh hưởng ít nhiều. Nếu không giữ vững tinh thần, tuổi Tý rất dễ rơi vào tình trạng chán nản, thiếu động lực cố gắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là 1 trong số những con giáp có cuộc sống khá viên mãn trong năm Tân Sửu, khi chuyện tài vận của họ được cho là ổn định, tình cảm suôn sẻ, đặc biệt những người độc thân sẽ có nhiều cơ hội tìm được 1 nửa lý tưởng của mình.

Vào giai đoạn giữa năm, đặc biệt là tháng 7 và tháng 8 âm lịch, tuổi Dần có gặp đôi chút thử thách, công việc có dấu hiệu chững lại. Trong thời điểm này, tuổi Dần không nên nôn nóng, đầu tư rủi ro. Thay vào đó, họ nên trau dồi kỹ năng của mình, xem xét lại những lỗ hổng trong công việc và chờ đợi thời cơ thích hợp.

Tử vi học có nói, chỉ cần bước qua tháng 8 âm, cuộc sống của tuổi Dần sẽ thăng hoa bất ngờ. Đặc biệt là tháng 9 và tháng 10 âm, họ liên tục được Thần tài ưu ái, quý nhân trợ giúp, công việc tiến triển thuận lợi, những dự án trước đây bắt đầu đem về những khoản lợi nhuận đáng kể, giúp họ có được cuộc sống dư dả, sung túc dịp cuối năm 2021.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Tân Sửu 2021 là năm vượng Kim, nên sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển về nghề nghiệp cho những người tuổi Thân, do đó chỉ cần biết nắm bắt tốt và biết sử dụng các nguồn lực sẵn có, tuổi Thân sẽ có cơ hội đổi đời.

Vào những tháng giữa năm, tuổi Thân dễ bị tiểu nhân quấy phá, tài lộc đi xuống, công việc ít nhiều bị ảnh hưởng do bị tiểu nhân ghen ghét, hãm hại. Vào lúc này, tốt nhất tuổi Thân nên giữ thái độ bình tĩnh, âm thầm vượt qua khó khăn. Ngoài ra, họ cũng được khuyên nên cẩn trọng chuyện sức khỏe , đi lại.

Tuy nhiên, chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn này, tuổi Thân được cho là sẽ có sự bứt phá vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt, tử vi học có nói, vào tháng 11 âm, quý nhân bất ngờ xuất hiện. Người này có thể là 1 người thầy hoặc người đi trước, giúp họ có được bước đột phá trong sự nghiệp, thu nhập tăng dần đều giúp họ bước sang năm mới Nhâm Dần 2022 rủng rỉnh tiền tiêu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo