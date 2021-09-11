Tử vi năm 2022: Tiên tri cực chuẩn 4 con giáp trúng số đổi đời, sau một đêm 'phất' lên thành đại gia giàu sang nứt vách

Tâm linh - Tử vi 11/09/2021 07:00

Nhờ có quý nhân giúp sức, những con giáp này có được nhiều cơ hội hơn trong năm 2022.

Tuổi Thân

Tuổi Thân nằm trong bộ tam hợp nên sự nghiệp năm 2022 cứ đi lên như “diều gặp gió”, con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức.

Ngoài ra, tài vận của người tuổi Thân cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi ắt thu nhập gia tăng. Con giáp này cũng không phải lo lắng về chuyện tình cảm bởi đây là năm hỷ sự liên miên, hạnh phúc ngập tràn. Tuổi Thân nếu còn đôc thân đi đến bất cứ đâu cũng có thể có cơ hội làm quen, tìm hiểu từ đó có thể tìm ra được ý trung nhân của cuộc đời, còn những người đã có đôi có cặp thì chuyện tình cảm thăng hoa nở rộ.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu năm 2021 phạm Xung Thái Tuế chịu một đòn giáng khá nặng. Nhiều mặt đều bị đả kích nặng nề, có thêm rất nhiều hung tinh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của họ. Cần phải tỉnh táo để đối phó.

Thế nhưng năm 2022 sẽ bù đắp cho bạn bằng may mắn và hạnh phúc viên mãn trên nhiều khía cạnh của cuộc sống. Tuổi Dậu có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Bạn tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn.

 Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà bạn gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè. Có lẽ nhờ sự hậu thuẫn của bạn bè cũng như người bạn đời của mình mà tuổi Dậu mới có được sức mạnh tinh thần to lớn và sự quả quyết ấy.

Tử vi năm 2022: Tiên tri cực chuẩn 4 con giáp trúng số đổi đời, sau một đêm 'phất' lên thành đại gia giàu sang nứt vách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Mão

Đa số người tuổi Mão khá hiền lành, sống chất phác không thích màu mè, những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn trong năm Nhâm Dần 2022, đặc biệt là vào nửa cuối năm. Hợi sẽ có sao Hồng Loan chiếu mệnh. Ngôi sao chuyên về tình cảm và hôn nhân này, sẽ thúc đẩy vận may tình cảm và mang lại vô số tin vui cho người tuổi Hợi về khía cạnh tình cảm.

Nếu thời điểm cuối năm 2022 tuổi Mão đủ tự tin cộng với sự gia tăng của cảm xúc, các yếu tố thiên thời, địa lợi đã đủ, tuổi Mão chắc chắn sẽ tìm được 1 nửa phù hợp với mình.

Tuổi Ngọ

Dù không gặp nhiều thuận lợi trong sự nghiệp nhưng người tuổi Ngọ lại gặp rất nhiều may mắn trong đường tình cảm, nếu có cơ hội thì đây là năm người tuổi Ngọ tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp.

Ngoài gặp vận đào hoa, người tuổi Ngọ cũng có thể gặp được may mắn về đường tiền bạc. Nguồn tiền không nhất thiết đến từ hoạt động làm ăn mà đến từ những nguồn đầu tư mà người tuổi Ngọ đã tham gia từ lâu nhưng vô tình quên mất, hoặc được thừa hưởng, chuyển giao lại từ người thân, người quen trong gia đình.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Theo tử vi ngày mới, đây là 3 tuổi may mắn nhất trong 5 năm tới, lối sống thiện lương giúp những con giáp này đuổi sạch tai ương, bước sang thời kỳ hoàng kim, lộc lá ùn ùn kéo nhau về nhà.

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