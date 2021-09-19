Tử vi tuần mới từ ngày 20/9 đến 26/9/2021: Top 3 con giáp được sao Thiên Vương chiếu mệnh, vượt mọi chông gai, gánh lộc về nhà

Tâm linh - Tử vi 19/09/2021 07:00

Kể từ ngày mai, ba con giáp này sẽ may mắn phát tài, luôn có một túi tiền rủng rỉnh.

Tuổi Sửu

Xem tử vi hàng tuần của 12 con giáp nói rằng, là con giáp may mắn tuần này, mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Sửu đều có bước tiến rõ rệt, vì thế mà bản mệnh có thể hết mình tận hưởng.

Đường công danh khá thuận lợi khi có Ấn Quan hiệp trợ. Người tuổi này không những vượt qua được khó khăn mà còn tìm thấy không gian phát triển và cơ hội thăng tiến.

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu vượng nhất từ giữa tuần trở đi khi cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện. Nếu con giáp này có ý định cầu tài, khai trương hay mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư thì nên chờ đợi đến cuối tuần là thời điểm thích hợp.

Phương diện tình cảm không có nhiều biến động. Bản mệnh bận rộn giải quyết những vấn đề phát sinh trong công việc, dù không có nhiều thời gian bên nửa kia nhưng cũng không quên thăm hỏi, quan tâm người ấy từ xa nên, nhờ thế mà quan hệ đôi bên thêm phần khăng khít.

Tuy nhiên, có một điều đáng lưu ý là bản mệnh nên thận trọng mỗi khi xuất hành, đề phòng những tai nạn có thể bất ngờ xảy ra. Ngoài ra bạn cũng nên cải thiện sớm chế độ sinh hoạt của mình, chớ nên thức quá khuya hay làm việc quá sức.

Tử vi tuần mới từ ngày 20/9 đến 26/9/2021: Top 3 con giáp được sao Thiên Vương chiếu mệnh, vượt mọi chông gai, gánh lộc về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Dần

Xem tử vi tuần này từ ngày 20/9 đến 26/9/2021 của 12 con giáp cho hay, người tuổi Dần đang có những bước tiến chậm mà chắc trong tuần này. Mọi chuyện đang chuyển biến theo hướng tích cực, dù chưa thật sự rực rỡ nhưng bấy nhiêu đó đã khiến bạn an tâm hơn phần nào.

Con giáp may mắn tuần này có cơ hội thể hiện cái tôi của bản thân, được trao cơ hội phát huy, nhưng nhớ là cần giữ thái độ khiêm tốn để nhận được sự yêu mến của nhiều người hơn nhé. Tất nhiên, con đường đến thành công không thiếu những điều thách thức, nhưng chỉ cần bản mệnh luôn kiên trì thì ắt sẽ đạt được mục tiêu cuối cùng.

Chính Tài đảm bảo cho bạn nguồn thu nhập ổn định từ lương cứng. Ở thời điểm khó khăn chung hiện tại, có công việc cố định và vẫn được nhận lương hàng tháng đã là may mắn. Bạn hãy trân trọng điều đó nhé.

Xét về đường tình duyên thì chuyện tình cảm của bản mệnh tuần mới này phát triển rất ổn định. Vợ chồng đồng tâm hiệp lực, nhờ thế mà nhiều việc tưởng chừng khó khăn cũng có thể dễ dàng hóa giải. Đôi lứa dù phải yêu xa nhưng mối quan hệ vẫn bền vững nhờ sự tin tưởng cả hai dành cho nhau.

Tử vi tuần mới từ ngày 20/9 đến 26/9/2021: Top 3 con giáp được sao Thiên Vương chiếu mệnh, vượt mọi chông gai, gánh lộc về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

  Tuổi Tỵ

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, trong tuần này, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ khởi sắc ngay từ đầu tuần khi có sự xuất hiện của cát tinh Chính Quan. Con giáp này tìm được cơ hội để tự đẩy mình lên, trở nên nổi bật giữa đám đông, nhất là những người có năng lực tương đương.

Sau nhiều tuần liên tiếp không may mắn thì đến tuần này, may mắn đã mỉm cười với bản mệnh trên nhiều phương diện. Chẳng những công việc, tài lộc của bạn cũng dư dả hơn khi cả Chính Tài và Thiên Tài cùng hỗ trợ. Những khoản thu nhập đến với người tuổi này một cách bất ngờ, nhờ thế mà túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Đây chính là thời điểm tuyệt vời để bạn nắm bắt lấy các cơ hội kinh doanh.

Tuần mới của người tuổi Tỵ thêm phần tươi vui nhờ những suy nghĩ tích cực của bạn trong cuộc sống. Bạn biết rằng muốn vui vẻ, sáng tạo thì cứ nên ở bên những người chủ động, tích cực, thay vì những con người u ám, buồn bã.

Người độc thân chỉ cần cởi mở hơn thì ắt tìm được những người bạn tuyệt vời, thậm chí gặp được ý trung nhân của mình.

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