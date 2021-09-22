Chúc mừng 3 con giáp chuẩn bị thoát nghèo, tháng 11 phú quý 'gõ cửa', tháng 12 tiền về chật két

Tâm linh - Tử vi 22/09/2021 08:00

Trong tháng 11 và 12 năm 2021, đây là những con giáp sẽ trở nên giàu có.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có tính cách lạc quan, dũng cảm khám phá, năng động ở nơi làm việc. Theo tử vi học, tuổi Tý nếu muốn thành công thì phải mạnh dạn mở rộng các mối quan hệ cá nhân. Đương nhiên, họ cũng cần bứt phá hơn nữa thì sẽ có thể nhìn thấy tương lai tươi đẹp hơn. Trong tháng 11 là cơ hội tốt nhất để tuổi Tý phát triển sự nghiệp, vì trong thời gian này họ dễ được quý nhân chiếu cố nồng hầu, thu được nhiều lộc lá, năng lực của bản thân cũng được đánh giá cao. Tháng 12 là thời điểm hoàn hảo nhất để họ thăng hoa về mọi mặt, cả tình lẫn tiền.

Chúc mừng 3 con giáp chuẩn bị thoát nghèo, tháng 11 phú quý 'gõ cửa', tháng 12 tiền về chật két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con Ngựa luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, ngày thường họ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, có khả năng liên tục mở rộng kinh doanh và tạo dựng những mối quan hệ mới trong công việc. Theo tử vi học, con giáp này muốn thành công phải chăm chỉ, nỗ lực nhiều hơn nữa để xây dựng niềm tin của đồng nghiệp, đối tác, sếp trên. Đặc biệt vào tháng 11, tuổi Ngọ sẽ gặp muôn vàn may mắn và tháng 12 là lúc họ "bội thu" tiền bạc, có thể trở nên giàu có sung túc chỉ trong thời gian ngắn.

Chúc mừng 3 con giáp chuẩn bị thoát nghèo, tháng 11 phú quý 'gõ cửa', tháng 12 tiền về chật két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Tỵ

 Những người cầm tinh con Rắn sống lạc quan, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, cũng rất tích cực trong công việc, có thể tự mình tìm ra hướng đi riêng khác biệt. Theo tử vi học dự đoán, tháng 11, tuổi Tỵ sẽ có sự nghiệp cải thiện, đạt được một số những thành tựu. Đến tháng 12, thu nhập của tuổi Tỵ sẽ ngày càng cao, có thể sắm sửa nhiều thứ mong ước bấy lâu nay. Chỉ cần kiên trì thì Tỵ có thể đạt được mọi thứ phú quý, khó ai sánh bằng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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