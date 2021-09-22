Ai xui thì xui, trong tuần tới, 4 con giáp này vẫn hốt vàng hốt bạc, hớn hở đón vận may ngập tràn, đào hoa nở rộ

Tâm linh - Tử vi 22/09/2021 09:00

Trong tuần sau, vận may tới cửa, không gì ngăn cản được 4 con giáp này tài lộc thăng tiến.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi bẩm sinh rất thông minh, cởi mở, rất năng động. Họ cũng là những người có khả năng nhìn xa trông rộng, biết nhìn nhận, đánh giá chính xác về người khác.

Con giáp tuổi Hợi cũng linh hoạt và nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận những điều mới mẻ.

Trong tuần tới, người tuổi Hợi sẽ có cơ làm giàu, may mắn liên tục vào nhà, vận may tới cửa, mưa gió thuận hòa tự nhiên ập đến. Nhờ đó, sự nghiệp của con giáp tuổi Hợi trong thời gian tới sẽ thuận buồm xuôi gió, không gặp bất cứ trở ngại nào. Thành công nổi trội, lương thưởng nhân đôi. Bạn hãy hưởng thụ thời gian tốt đẹp này nhé.

Ai xui thì xui, trong tuần tới, 4 con giáp này vẫn hốt vàng hốt bạc, hớn hở đón vận may ngập tràn, đào hoa nở rộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày tới, người tuổi Thìn được sao may mắn chiếu mệnh. Do ảnh hưởng của vận khí tốt nên con giáp tuổi Thìn thay đổi được cục diện vận rủi, hung họa trong thời gian trước. Tài lộc đến, người tuổi Thìn nhớ nắm bắt thời cơ, vận rủi sẽ chuyển may, tai bay vạ gió ập đến cũng tiêu tan, mọi sự sẽ dần hanh thông.

Ngoài ra, một số con giáp tuổi Thìn có thể gặp được đối tượng lý tưởng cho một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Còn một số người cũng không trốn khỏi vận đào hoa, tình duyên nở rộ. Đối với những người độc thân muốn tìm được nửa kia càng nhanh càng tốt thì nên năng giao lưu, tiếp xúc, tạo cho mình cơ hội để tìm hiểu.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có xu hướng làm việc một cách nguyên tắc, luôn đạt sự nghiêm túc, chính trực trong công việc. Họ cũng là người tháo vát, dũng cảm, luôn xông lên phía trước khi có khó khăn.

Trong tuần tới, con giáp tuổi Mùi sẽ được sao may mắn chiếu rọi, xui xẻo tránh xa, may mắn ập tới, tài lộc dồi dào, đào hoa tứ phía. Đồng thời, người tuổi Mùi trong thời gian đầu lập nghiệp sẽ khá lận đận nhưng với kinh nghiệm tích lũy ngày càng tăng, tương lai của họ sẽ phát triển suôn sẻ. Người tuổi Mùi cũng sẽ có hôn nhân mỹ mãn, may mắn nhân đôi.

Trong 10 ngày tới, con giáp tuổi Mùi vượng vận đào hoa, gặp được chân tình, cuộc sống cơm lành canh ngọt.

Ai xui thì xui, trong tuần tới, 4 con giáp này vẫn hốt vàng hốt bạc, hớn hở đón vận may ngập tràn, đào hoa nở rộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ trong thời gian tới vận may tăng vọt. Họ cũng là những người làm việc gì cũng kiên trì từ đầu đến cuối, là người thông minh và lanh lợi.

Con giáp tuổi Ngọ thông minh, nỗ lực không ngừng. Tương lai người tuổi Ngọ cũng đạt được nhiều công lao, được xã hội ghi nhận, đạt được danh vọng, công thành danh toại, leo lên đỉnh cao của cuộc đời.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo 

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