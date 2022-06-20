Top 8 những dấu hiệu chứng tỏ vận may đang đến gần, cần chú ý để không bỏ lỡ, công danh lẫn tình duyên cứ thế tốt đẹp không ngừng

Nếu như bạn ăn uống cảm thấy ngon miệng, thân thể cũng phát tướng mập mạp thì kiếp này bạn nhất định là người giàu sang phú quý.

Người ta thường nói, tâm rộng rãi thì thân thể mập mạp. Những người ăn nhiều mà không béo, thân hình nhỏ nhắn, dù có tướng mạo đáng ghen tị, nhưng kiểu người này thường khó tích phúc lộc.

Xuất hiện những giấc mơ đẹp

Những giấc mơ mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Sẽ có một số giấc mơ đặc biệt trước khi vận may xuất hiện. Tuy nhiên, loại giấc mơ này mặc dù người có liên quan không thể lĩnh hội chính xác, nhưng trong lòng sẽ có cảm giác nội dung giấc mơ thật đặc biệt, vậy thì xin chúc mừng, vận khí của bạn sẽ sớm trở nên tốt đẹp.

Chú ý đến ngoại hình của bạn

Dù bạn là đàn ông hay đàn bà, khi vận khí không tốt, họ sẽ bơ phờ, không chú ý đến ngoại hình, ăn mặc không khéo léo. Tuy nhiên, nếu bạn chợt bắt đầu để ý đến hình dáng, tướng mạo, đầu tóc của mình thì xin chúc mừng tinh thần của bạn đang dần phấn chấn, rủi ro đang tản mất, vận đen đã tiêu tan, vận may bắt đầu hanh thông hơn.

Bắt đầu thích sự vui vẻ

Khi vận khí không tốt con người ta không vui, ngại nói, thích ở một mình nơi vắng vẻ.

Khi bất chợt một ngày, bản thân thích thú vui không thể giải thích được và muốn quây quần bên bạn bè, người thân. Vậy thì xin chúc mừng bạn đã đổi vận. Khi ở cùng những người khác vui vẻ, cùng chia sẻ niềm hạnh phúc, bên cạnh họ đều là trường may mắn, như vậy bạn nhất định cũng sẽ được may mắn.

Nhân duyên đột nhiên tốt đẹp

Khi vận rủi đang đến gần, dương khí ảm đạm, hao tổn tinh thần, ngay cả những con vật đi ngang qua cũng không thèm ngó tới bạn, huống chi những người khác, đều “cao chạy xa bay”.

Khi bạn đang đi ngoài đường, ngay cả người lạ cũng sẽ chủ động bắt chuyện với bạn, nhất là lại rất có duyên với trẻ thì xin chúc mừng, may mắn đã đến.

Tâm trạng trở nên hạnh phúc

Vận khí không tốt, các bên sẽ khó chịu và bồn chồn, bất an vô cớ như có điềm báo. Khi mọi thứ diễn ra không như ý, họ thậm chí còn tiêu cực, bi quan hơn và họ không biết cách nhìn về phía trước, kết quả càng làm loạn, thất bại thảm hại.

Khi tâm trạng của bạn bỗng nhiên cởi mở, lạc quan thì xin chúc mừng, vận đen sẽ tự sụp đổ. Một thái độ tốt sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn.

Người thân trở nên hòa thuận

Người vận khí không tốt, trong lúc xuống tinh thần sẽ mất bình tĩnh trước những người quan tâm đến mình, những chuyện vặt vãnh cũng dẫn đến xích mích, mâu thuẫn giữa họ với nhau ngày càng sâu sắc.

Ngược lại, nếu những người thân yêu của bạn đã và đang âm thầm tha thứ, nhẫn nại bao dung thì xin chúc mừng, những điều xui xẻo sẽ sớm tan biến.

Cây trong nhà đơm hoa kết trái

Thường khi phong thủy ngôi nhà không tốt hoặc người trong nhà không vui, bệnh tật thì tất cả hoa lá, chim chóc, cá hay vật nuôi được nuôi trong nhà sẽ cùng tâm trạng ủ dột, héo tàn, cô đơn và khốn khổ.

Ngược lại, nếu cây cối trong nhà bỗng nhiên sinh sôi nảy nở, cành lá xum xuê, hoa nở rộ, sinh cá, chó mèo thì xin chúc mừng, đây là biểu hiện quan trọng của gia chủ, vận mệnh và công danh của gia chủ càng vượng, tài lộc vào nhà ngày càng nhiều.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!