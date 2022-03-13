45 ngày tới Tuất đón nhiều tin vui, tình hình tài lộc tăng tiến thấy rõ ở cả nguồn thu chính và phụ. Nhờ vậy mà Tuất thoải mái hơn trong việc chi tiêu. Thậm chí con giáp này có thể nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới. Nếu không trở thành đại gia thì tài khoản cũng nhảy số không ngừng.

Chỉ cần nắm bắt được tốt cơ hội này, Tuất không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây mà còn có thể thoải mái lo cho gia đình, người thân của mình.

Với người có công việc ổn định thì sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho công sức mình đã bỏ ra. Tuất được cấp trên hài lòng và yên tâm mỗi khi giao việc. Sắp tới Tuất có thể được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình.

Tuổi Ngọ

Bản thân những người tuổi Ngọ khi còn trẻ khá vất vả để kiếm tiền. Nguyên nhân nằm ngay ở sự chính trực và vô tư, khiến họ không ngại nói ra sự thật, không giỏi luồn cúi. Họ dễ gặp phải chông gai, khó khăn, vướng phải thị phi, gây cản trở vận trình nửa đầu đời.

Ảnh minh họa

Càng trưởng thành, trải đời hơn thì người tuổi Ngọ càng chững chạc. Họ biết cách hành xử khôn khéo hơn để vừa giữ được quan điểm cá nhân, vừa bảo vệ hòa khí. Nhờ điều này, người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều thuận lợi, mở ra thời kỳ đi lên trong cả tài lộc và sự nghiệp. Họ lại là người biết cách trân trọng và hiểu giá trị đồng tiền nên hậu vận an nhàn nhờ những tích cóp khi còn trẻ.

Tuổi Mão

Đa phần người tuổi Mão có lối sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do nhưng họ cũng có những nguyên tắc nhất định trong cuộc sống của mình.

Tính tình điềm đạm lại kiệm lời nhưng khi cần thiết thì họ vẫn có thể dễ dàng tạo nên được bầu không khí vui vẻ – thoải mái cho người đối diện.

Tử vi 45 ngày tới cho biết, người tuổi Mão tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Bên cạnh đó, Mão sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian tới không có gì ngăn trở.

Với phúc khí có được này, người tuổi Mão vượng tài lộc, mọi việc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm