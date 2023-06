Top 3 con giáp sung sướng hạnh phúc đón Thần Tài, hứng lộc lá trời ban, may mắn bủa vây vào đúng ngày 2/6 này

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân vừa trải qua giai đoạn chán nản vì bạn cố gắng rất nhiều nhưng không có thêm một khách hàng nào mới cả. Vậy nên chính họ cũng không tin mình là một trong những con giáp ký được hợp đồng lớn trong tháng 6 dương lịch này.



Thần may mắn đang gõ cửa tuổi Thân, tài lộc của bạn đang từ từ tăng trưởng mỗi ngày, càng về cuối tháng bản mệnh càng may mắn. Tuy nhiên, để có được hợp đồng lớn không hề dễ dàng, bạn phải di chuyển khá nhiều, có người phải liên tục bay tới các tỉnh thành hoặc thậm chí là đi nước ngoài. Có thể là do tính chất công việc hoặc có thể là việc này mới giúp vận may của tuổi Thân được kích hoạt.



Con giáp tuổi Thân nên lưu ý rằng màu vàng sẽ là màu may mắn cho bạn trong thời gian này. Bạn có thể đeo huy hiệu ghim màu vàng với quần áo hoặc khuy măng sét màu vàng để tạo nên phong cách thời trang phù hợp cho mình.



Ngoài ra, trong những buổi tiệc với khách hàng, nên cẩn thận chọn lựa món ăn đúng sở thích của đối tác thì hợp đồng càng dễ dàng được ký kết.