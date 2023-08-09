Top 3 con giáp lắm của nhiều tiền, tha hồ rủng rỉnh ăn tiêu vào đúng 19 giờ ngày 9/8: Một bước thành đại gia, sự nghiệp lên hương, trúng đậm giàu to

Tâm linh - Tử vi 09/08/2023 08:25

Top 3 con giáp lắm của nhiều tiền, tha hồ rủng rỉnh ăn tiêu vào đúng 19 giờ ngày 9/8: Một bước thành đại gia, sự nghiệp lên hương, trúng đậm giàu to

Tuổi Tuất

Trong số 12 con giáp thì tuổi Tuất chính là người dám nghĩ dám làm, có khát khao làm giàu nên những ngày đầu lập nghiệp dù khổ đến mấy Tuất cũng theo đuổi đến cùng.

Đúng 19 giờ ngày 9/8, tuổi Tuất chính là con giáp sẽ được quý nhân theo chân, thần tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên Tuất sẽ một bước đổi đời, khổ mấy cũng thành đại gia bạc tỷ. Do tính tình hiền lành và Tuất sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, nên tuổi Tuất có thể tránh xa những xui xẻo và may mắn ập vào nhà. Đây chính là lúc tuổi Tuất hái ra tiền, phúc khí đầy nhà, tình duyên đỏ thắm.

Bên cạnh đó, những tuổi Tuất độc thân sẽ có cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình trong thời gian sắp tới.

Top 3 con giáp lắm của nhiều tiền, tha hồ rủng rỉnh ăn tiêu vào đúng 19 giờ ngày 9/8: Một bước thành đại gia, sự nghiệp lên hương, trúng đậm giàu to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều mạnh mẽ, giàu nghị lực, biết phấn đấu vươn lên. Họ cũng được biết đến với tính cách cương nghị, không chịu lùi bước trước những khó khăn. Thời gian trước đây, công việc của người tuổi Dần gặp nhiều sự cố ngoài ý muốn. Tuy vậy, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh để có thể giải quyết vấn đề một cách thấu đáo.

Đúng 19 giờ ngày 9/8 người tuổi Dần sinh năm 1974 và 1998 sẽ gặp nhiều cơ may trong công việc. Vận rủi qua đi, vận may gõ cửa, con giáp này đạt nhiều thành tích đáng khích lệ trong công việc. Tinh thần làm việc của họ được cấp trên coi trọng. Họ sẽ được nhận thêm dự án, giữ chức vụ quan trọng trong thời gian tới.

Người tuổi này làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng mới, mang về nguồn lợi nhuận cao. Họ có thu nhập dư dả, cuộc sống sung túc hơn trước rất nhiều. Mặt khác, người tuổi Dần cũng cần rút kinh nghiệm từ những sai sót trước đây. Đồng thời họ cũng cần kiềm chế tính nóng nảy của mình kẻo làm hỏng việc.

Top 3 con giáp lắm của nhiều tiền, tha hồ rủng rỉnh ăn tiêu vào đúng 19 giờ ngày 9/8: Một bước thành đại gia, sự nghiệp lên hương, trúng đậm giàu to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đứng đầu bảng trong những con giáp thập toàn thập mỹ vào đúng 19 giờ ngày 9/8, nếu không nhắc đến tuổi Dậu thì sẽ là một thiếu sót lớn. Theo các chuyên gia phong thủy, với độ may mắn của mình vào lúc này thì sắp tới tuổi Dậu sẽ nằm trong top những con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất, có thể làm giàu nhanh chóng, xây dựng sự nghiệp công thành danh toại.

Tử vi học có nói, những tháng thuận lợi nhất cho tuổi Dậu hiện thực hóa các kế hoạch làm ăn của mình vào đúng 19 giờ ngày 9/8. Tuổi Dậu rất thông minh, nhạy cảm, lại chăm chỉ, siêng năng, nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội thì không bao giờ lo thiếu tiền. 

Bên cạnh đó, trong thời điểm này, đường tình duyên của tuổi Dậu được cho là cũng vô cùng suôn sẻ. Đặc biệt những người độc thân sẽ có vô số các cơ hội tìm được một nửa phù hợp cho mình, thậm chí có thể tiến đến chuyện trăm năm. 

Top 3 con giáp lắm của nhiều tiền, tha hồ rủng rỉnh ăn tiêu vào đúng 19 giờ ngày 9/8: Một bước thành đại gia, sự nghiệp lên hương, trúng đậm giàu to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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