Top 3 con giáp kiếm tiền cực giỏi, thoải mái sắm xe đẹp, nhà to trong tháng 9/2017

Tâm linh - Tử vi 24/08/2017 16:09

Những con giáp dưới đây kiếm tiền cực giỏi, vô cùng giàu sang phú quý, dư giả sắm xe xịn, nhà lung linh trong tháng 9/2017.

Tuổi Dần

Top 3 con giáp kiếm tiền cực giỏi, thoải mái sắm xe đẹp, nhà to trong tháng 9/2017 - Ảnh 1
Tuổi Dần khá thuận lợi và gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 9 của những người tuổi Dần khá thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Công việc và tài chính của họ được duy trì ổn định và không có nhiều biến động. Tháng này là tháng may mắn cho chuyện tình cảm của tuổi Dần. Họ được sao đào hoa chiếu mệnh nên nhận được nhiều sự chú ý của người khác phái. Đây là thời điểm thích hợp để tìm kiếm được người yêu trong mộng, đừng chần chừ mà hãy tự tin để giành lấy hạnh phúc cho mình. Không những chuyện tình cảm gặp nhiều may mắn, phương diện tài lộc cũng có nhiều khởi sắc tuyệt vời. Bạn nên chuẩn bị tâm lý để sắm xe xịn, nhà đẹp trong tháng này nhé.

Tháng 9, bạn cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ và mở rộng mối quan hệ. Khả năng kinh doanh và tài chính của bạn sẽ được nâng cao. Tháng này, bạn cần chú ý một chút về sức khỏe đặc biệt là những bệnh liên quan đến đường hô hấp. Đối với những người làm công sở, đây là thời điểm thăng chức, vấn đề tiền bạc, lương, thưởng đều tăng chóng mặt.

Tuổi Hợi

Top 3 con giáp kiếm tiền cực giỏi, thoải mái sắm xe đẹp, nhà to trong tháng 9/2017 - Ảnh 2
Tình hình tài chính của tuổi Hợi lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Hợi có xu hướng sống nội tâm, thích cuộc sống gia đình nhưng lại rất có ý chí phấn đấu để hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong tháng 9 này bạn sẽ thuộc con giáp may mắn được hưởng phúc, tài lộc viên mãn. Công việc và cuộc sống thuận lợi, suôn sẻ, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, họ còn có nhiều cơ hội kiếm tiền từ những nguồn thu nhập từ trên trời rơi xuống, khiến tài khoản cá nhân tăng vượt trội.

Tháng 9/2017 sự khéo léo của tuổi Hợi được phát huy được tối đa và cũng mang lại cho họ nguồn thu đáng kể từ nghề tay trái. Tình hình tài chính lên như diều gặp gió, cho phép họ thỏa sức mua sắm, du lịch hay thực hiện những kế hoạch ấp ủ đã lâu. 

Tuổi Sửu

Top 3 con giáp kiếm tiền cực giỏi, thoải mái sắm xe đẹp, nhà to trong tháng 9/2017 - Ảnh 3
Người tuổi Sửu sẽ có một tháng khá may mắn và thành công - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu sẽ có một tháng khá may mắn và thành công, cứ ra ngõ là có tiền, tài lộc phất phới, làm ăn kinh doanh thuận lợi, mua may bán đắt. Họ không gặp nhiều vướng mắc, trở ngại với các đối tác làm ăn. Nhờ tính cách cần cù, nhẫn nại và đáng tin cậy, tuổi Sửu có thể đạt tới những thành công giá trị trong tháng 9 này.

Tuổi Sửu rất ít khi làm phức tạp hóa vấn đề và luôn giữ cho mình cái đầu thanh thản. Đây được coi là thế mạnh của bạn trong giao tiếp với đối phương. Nhưng đôi khi lại trở thành điểm yếu bởi bạn ngại thay đổi, cố chấp dù biết mình sai. Công việc diễn tiến thuận lợi, gặt hái được thành công rực rỡ, khi có khăn được quý nhân giúp đỡ.

Đây là thời điểm thích hợp để Sửu vác balô lên đường trải nghiệm. Những hành trình du lịch thú vị không chỉ mang lại cho bạn kiến thức mà còn cả may mắn trong tình bạn, tình yêu

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Top con giáp có thể hóa giải mọi nguy nan, biến họa thành phúc vào nửa cuối tháng 8/2017

Top con giáp có thể hóa giải mọi nguy nan, biến họa thành phúc vào nửa cuối tháng 8/2017

Nửa cuối tháng 8/2017, những con giáp dưới đây sẽ có nhiều bất ổn và khó khăn nhưng họ vẫn xuất sắc vượt qua, gặp dữ hóa lành, biến mọi nguy nan thành điều tốt đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp top con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 27 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 27 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 27 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có