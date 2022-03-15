Top 3 con giáp được sao Thiên Tuế chiếu mệnh trong 3 ngày tới (16/3 - 18/3), may mắn nhiều vô kể, ngồi trên núi vàng, đếm tiền mỏi tay

Người tuổi Sửu có năng lực làm việc rất mạnh mẽ, sống có chí hướng và lý tưởng. Họ thường sở hữu ngoại hình rất ưa nhìn, đi đến đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Trong các mối quan hệ, người tuổi này luôn chân thành, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của mình.

Theo tử vi 3 ngày tới (16/3 - 18/3), con giáp này hãy xua đi lo âu, đón may mắn ập đến. Cụ thể, cung Tài lộc được 2 sao may mắn Thiên Phủ và Lục Sát chiếu mệnh, người tuổi Sửu tài lộc sẽ tăng vọt, công việc làm ăn và cuộc sống đều có kết quả tốt. Nếu thực sự có thể nắm bắt cơ hội, con giáp này chính là ngồi trên núi vàng núi bạc, sự nghiệp vượng phát.

Người tuổi Thân là những người lạc quan, vui vẻ và yêu đời. Họ cũng thông minh, nhanh trí như những chú khỉ vậy. Con giáp này mang số mệnh giàu sang, phú quý. Dù xuất thân trong những gia đình nghèo, họ vẫn không ngừng vươn lên để cải thiện cuộc sống.

Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày tới (16/3 - 18/3), người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Khi cơ duyên đến, họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Sau nhiều khó khăn, chật vật, họ từng bước vươn lên chứng tỏ khả năng của bản thân và được cấp trên trọng dụng.

Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày tới (16/3 - 18/3), người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi hiền lành và có phần nhút nhát. Tuy bề ngoài là vậy nhưng thực chất, người tuổi này là người có chí hướng, cầu tiến và cầu thị. Họ dũng cảm, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn là chủ nhân của những ý tưởng sáng tạo.

Trong 3 ngày tới (16/3 - 18/3), người tuổi Mùi có tài lộc vượng phát, công việc suôn sẻ. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa. Cây trồng xanh tốt, vật nuôi khỏe, đến kỳ thu hoạch. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, đơn hàng chốt ầm ầm do cầu tăng lên dịp cận Tết.

Trong 3 ngày tới (16/3 - 18/3), người tuổi Mùi có tài lộc vượng phát, công việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.