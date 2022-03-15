Kể từ ngày 16/3, Cát Tinh giúp sức, 3 con giáp này sự nghiệp lên hương, tài lộc khởi sắc, lương thưởng gấp bội

Tâm linh - Tử vi 15/03/2022 10:30

Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 16/3, 3 con giáp này có cơ hội đổi đời, dễ dàng làm giàu, đánh đâu thắng đó, nhàn nhã thu lời, doanh thu bạc tỷ, quý nhân giúp đỡ, tiêu tiền thả ga.

Tuổi Sửu

Kể từ ngày 16/3, người tuổi Sửu có tài lộc khởi sắc, sự nghiệp ngày một lên hương. Con giáp này nếu làm kinh doanh sẽ tìm được đối tác ăn ý, có thêm nguồn vốn và các mối quan hệ.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng đạt được thành tích tốt, được cấp trên thưởng nóng dịp cuối năm. Tài vận của người tuổi Sửu tốt về mọi mặt, đặc biệt là về đường công danh sự nghiệp. Trong thời gian này, con giáp tuổi này được dự báo sẽ gặp được quý nhân, công danh thăng tiến, mọi dự định đều trở thành sự thực.

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Kể từ ngày 16/3, người tuổi Sửu có tài lộc khởi sắc, sự nghiệp ngày một lên hương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kể từ ngày 16/3, người tuổi Mùi được các sao may mắn chiếu mệnh. Họ có thể vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ và đạt được thành công trong công việc. Bản mệnh làm ăn buôn bán, đầu tư kinh doanh đều thu được nguồn lợi lớn. Con giáp này cần chăm chỉ, táo bạo hơn trong việc tìm kiếm những cơ hội cho bản thân.

Không những có sự nghiệp khởi sắc, người tuổi Mùi còn có chuyện tình duyên ngọt ngào. Những người còn độc thân có thể tìm được nửa kia thông qua những sự kiện, buổi hội họp hoặc qua lời giới thiệu của bạn bè, đồng nghiệp.

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Kể từ ngày 16/3, người tuổi Mùi được các sao may mắn chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian qua cung sự nghiệp vô tình vướng phải các sao hung tinh nên nhiều người tuổi Ngọ gặp phải chuyện không như mong đợi, sinh ra không ít phiền phức. Tuy nhiên kể từ ngày 16/3, được Cát Tinh trợ mệnh, con giáp này sẽ có nhiều bước tiến đáng kể trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Lời khuyên dành cho những chú Ngựa là khi cơ hội đến, hãy tích cực đón nhận, dám thay đổi và đối mặt với thử thách. Nếu nắm bắt được cơ hội này một cách thuận lợi, cuộc sống giàu sang chính là điều nằm trong tầm tay của người tuổi Ngọ, không còn âu lo, làm gì cũng phất.

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Kể từ ngày 16/3, được Cát Tinh trợ mệnh, con giáp này sẽ có nhiều bước tiến đáng kể trong cả sự nghiệp và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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