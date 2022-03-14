Đúng 15 ngày tới, SỔ VÀNG gọi tên, 3 con giáp này vận khí hưng thịnh, sự nghiệp hanh thông, công danh thăng tiến, lộ trình rộng mở

Tâm linh - Tử vi 14/03/2022 17:20

Tử vi 15 ngày tới dự báo, 3 con giáp này có tên trong sổ vàng của Thần Tài nên được mệnh phú quý, lộc lá bủa vây, may mắn ùn ùn kéo đến.

Tuổi Thân

Tài vận của người tuổi Thân đặc biệt tốt vào 15 ngày tới. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi này thông minh sắc sảo, tham vọng mà thực tế. Trong cuộc sống, họ là những người tử tế, sẵn sàng giúp đỡ người khác và cũng nhận được sự yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ của nhiều người.

Đúng 15 ngày tới, vận khí của những chú Khỉ có bước tiến nhảy vọt. Người tuổi Thân làm gì cũng dễ nhận được sự quý nhân, cộng thêm năng lực vượt trội của bản thân, nhất định có thể sớm đạt được mục tiêu sớm. Họ chính là một trong những người vượng tài vượng lộc nhất trong thời gian này.

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Đúng 15 ngày tới, vận khí của những chú Rồng có bước tiến nhảy vọt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 15 ngày tới dự báo, cuộc sống của Dần ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính. Bạn đi đâu cũng được người khác cung phụng, nể trọng. Những dự án lớn nhỏ trong công ty, cấp trên đều giao phó hết cho bạn.

Tuy nhiên con giáp này cũng nên thận trọng trong việc phán đoán kẻo ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Bạn làm gì cũng đừng quá vội vàng, hấp tấp, đừng tạo cơ hội cho tiểu nhân hãm hại, ngáng đường. Thời điểm này cũng rất thích hợp để bạn thực hiện những điều mình mơ ước từ lâu. Đừng ngại khó khăn hay thử thách, chỉ cần cố gắng con đường thăng tiến sẽ vô cùng rộng mở.

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Tử vi 15 ngày tới dự báo, cuộc sống của Dần ngày càng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có một điềm may cực thịnh trong giai đoạn 15 ngày tới. Trong thời gian này, việc thăng chức, tăng lương là điều nằm trong tầm tay của người tuổi Ngọ.

Tử vi 15 ngày tới cho biết, đây là lúc tiền tài của con giáp này chỉ tăng chứ không có giảm. Tài lộc hanh thông, người tuổi Tuất còn được quý nhân giúp đỡ nên công việc cũng thêm phần thuận lợi. Nhìn chung, con giáp này sẽ không phải lo lắng gì, tận hưởng trái ngọt xứng đáng với nỗ lực bấy lâu của mình.

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Tử vi 15 ngày tới cho biết, đây là lúc tiền tài của con giáp này chỉ tăng chứ không có giảm - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp này may mắn được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên vạn sự thuận lợi hanh thông, công thành danh toại, gặt hái nhiều quả ngọt, mua thêm két sắt để đựng tiền trong tuần thứ 3 của tháng 3 này.

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