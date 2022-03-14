Tài Thần gọi tên, Ngũ Hành chỉ điểm, 3 con giáp này trong tuần mới (14/3 - 20/3) vận khí hanh thông, gặp nhiều may mắn, tài chính lên hương, công danh vượng phát

Tâm linh - Tử vi 14/03/2022 14:30

Tử vi tuần mới (14/3 - 20/3) cho hay, 3 con giáp này vận khí hanh thông, gặp nhiều may mắn, tài chính lên hương, công danh vượng phát vì có Tài Thần gọi tên, Ngũ Hành chỉ điểm.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trời sinh đã rất thông minh, đầu óc nhanh nhạy. Theo tử vi, trong những tháng đầu năm nay, họ là những người vận khí hanh thông, gặp nhiều may mắn, tài sản tăng lên rõ rệt trong tuần mới (14/3 - 20/3).

Những người này cũng cũng có thể mở ra cánh cửa gặp quý nhân tuổi Dần và vun đắp nên mối quan hệ ngày càng tốt. Trong tuần mới (14/3 - 20/3), bản mệnh giải quyết được hầu hết các vấn đề do có nhiều bạn bè, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt, tâm trạng đi đến đâu cũng thấy vui vẻ. và ở trạng thái tốt, như thể ngồi trên lưng rồng, cuộc sống đã được cải thiện rất nhiều.

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Tuổi Thân là những người có vận khí hanh thông, gặp nhiều may mắn, tài sản tăng lên rõ rệt trong tuần mới (14/3 - 20/3) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con giáp này đa số luôn tràn đầy năng lượng sống, nhiệt huyết và lạc quan dù ở bất cứ thời điểm nào. Họ sống vui vẻ, nhiệt tình, cháy hết mình với đam mê và rất chăm chỉ. Do đó, họ thường có chỉ số IQ, EQ đều cao, năng lực vượt trội vượt trên mọi người.

Theo tử vi tuần mới (14/3 - 20/3), ngoài việc tập trung vào công việc chính thì người tuổi Dần có thể thử đầu tư, kinh doanh sinh lời để thu về nhiều lợi nhuận vì đây là khoảng thời gian tốt nhất của con giáp này. Không những vậy, người tuổi Dần còn có số phát tài trong thời gian này, bản mệnh dễ đạt được những phần thưởng lớn từ các trò chơi may rủi.

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Theo tử vi tuần mới (14/3 - 20/3), ngoài việc tập trung vào công việc chính thì người tuổi Dần có thể thử đầu tư, kinh doanh sinh lờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người có bản tính thiện lương, hiền lành, chính vì vậy nên họ có lòng tin người. Tuổi trẻ dễ bị lợi dụng nên thường gặp chuyện không may về tiền bạc. Tuy nhiên họ cũng thông minh, nắm bắt thời cơ cực tốt nên kinh tế thường dư dả.

Trong tuần mới (14/3 - 20/3), tuổi Mùi được phú nhân phù trợ luôn bên cạnh, sự nghiệp cứ thế đi lên như diều gặp gió, vô cùng suôn sẻ. Tiền tài, của cải thiên hạ đua nhau kéo vào nhà bạn mà chẳng cần tốn nhiều công sức, làm một hưởng mười, an nhàn vô cùng.

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Trong tuần mới (14/3 - 20/3), tuổi Mùi được phú nhân phù trợ luôn bên cạnh, sự nghiệp cứ thế đi lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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