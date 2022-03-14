Dự đoán tử vi tuần mới (14/3 - 20/3), Quý Nhân dẫn lối, 3 con giáp này may mắn ngập tràn, sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài nhân đôi

Tâm linh - Tử vi 14/03/2022 10:50

Tử vi tuần mới (14/3 - 20/3) cho hay, 3 con giáp này có mệnh làm giàu, cuộc sống may mắn, công danh sự nghiệp tiến triển bất ngờ, tài chính lên hương, vạn sự hoàn mỹ.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn đặc biệt may mắn trong tuần mới (14/3 - 20/3). Có thể nói là những chú Rồng sẽ có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ, sự nghiệp luôn hanh thông, có cơ hội thăng quan tiến chức.

Người tuổi này thường đặt ra cho mình mục tiêu rất rõ ràng và tuần mới (14/3 - 20/3) là khoảng thời gian mà họ có thể từng bước đạt được. Trong giai đoạn này, họ sẽ gặp được nhiều đồng đội tốt, quý nhân phù trợ nên mọi thứ có thể phát triển theo ý mình muốn, chất lượng cuộc sống ngày một nâng cao, túi tiền rủng rỉnh.

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Những người tuổi Thìn đặc biệt may mắn trong tuần mới (14/3 - 20/3) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là một trong những người chiến thắng trong tuần mới (14/3 - 20/3). Người tuổi này rất kiên nhẫn trong mọi việc họ làm và luôn tràn đầy tự tin. Trong giai đoạn này, họ sẽ đạt được thành tựu sự nghiệp lớn hơn nhiều so với trước.

Được quý nhân giúp đỡ, tài lộc của người tuổi Ngọ ngày một vững vàng. Họ cũng ngày một hoàn thiện bản thân hơn, học được nhiều bài học giá trị, biết cách chi tiêu và tiết kiệm hiệu quả những đồng tiền của mình. Nhìn chung, cuộc sống của họ hứa hẹn ngày một tốt lên, làm công ăn lương hay làm kinh doanh đều gặp nhiều thuận lợi.

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Tuổi Tỵ là một trong những người chiến thắng trong tuần mới (14/3 - 20/3) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất bản tính lương thiện, hay giúp đỡ mọi người. Tính tình hào phóng, dễ dàng tích đức, tích phúc, may mắn ngập tràn, sớm ổn định gia đình, sự nghiệp.

Theo tử vi tuần mới (14/3 - 20/3), con giáp này sẽ được Thần Tài ưu ái hơn người, cơ hội thay đời đổi vận có một không hai. Dù ngày trước có khó khăn, gian khổ thế nào thì trong tuần mới này, vận may của bản mệnh sẽ tăng vọt, công việc thăng tiến vượt trội, tiền tài dư dả.

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Theo tử vi tuần mới (14/3 - 20/3), con giáp này sẽ được Thần Tài ưu ái hơn người - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày 15/3, Ngũ Hành tương trợ, 3 con giáp này tài lộc dồi dào, vận thế hưng thịnh, may mắn không ngừng

Kể từ ngày 15/3, Ngũ Hành tương trợ, 3 con giáp này tài lộc dồi dào, vận thế hưng thịnh, may mắn không ngừng

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 con giáp này sẽ có được sự hỗ trợ từ Ngũ Hành kể từ ngày 15/3 nên mọi sự đều hanh thông, tài chính ổn thỏa, công danh sự nghiệp thăng hoa và bùng nổ.

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