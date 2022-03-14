Top 3 con giáp có vận may cực đỉnh trong tuần mới (14/3 - 20/3), vạn sự đều hanh thông thấy rõ, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Người tuổi Mão trong tuần mới sẽ nhận ra những biến chuyển tích cực của mình. Theo tử vi 12 con giáp, thời gian này sẽ là khoảng thời gian con giáp Mão thấy rõ được sự may mắn của mình. Họ vốn là người thông minh, tư duy tốt, sẽ tận dụng tốt cơ hội có được.

Cụ thể, người tuổi Mão có thể mở ra cánh cửa thành công trong tuần mới này. Vận may vượng, công việc làm ăn phát đạt, khó khăn nào cũng có thể giải quyết, họ hứa hẹn có thể đạt được mục tiêu của mình, trở thành người giàu có trong năm nay.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý trong tuần mới sẽ gặp được vận may lớn, tuy không tránh khỏi những khó khăn, trắc trở song tuổi Tý vẫn có quý nhân phù trợ vượt qua mọi việc. Người tuổi Tý sẽ có những chuyển biến lớn trong cuộc sống, đặc biệt là tài chính và công việc. Tuy nhiên, người tuổi Tý cần phải thay đổi, buông bỏ sự cố chấp, bảo thủ để tránh gặp những phiền phức và tai ương không đáng có.

Tử vi tuần mới dự báo, trong thời gian này, những người tuổi này nên tận dụng cơ hội hiếm có này phát huy tài năng của mình như kinh doanh, đầu tư,... sẽ mang lại lợi nhuận và tiền tài.

Tuổi Tý trong tuần mới sẽ gặp được vận may lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới cho hay, con đường tài lộc của tuổi Thìn sẽ vô cùng hanh thông, vận may ùn ùn, làm gì cũng đạt được kết quả như ý. Sự nghiệp thăng hoa, bùng nổ, ai làm công sở thì được đồng nghiệp giúp đỡ, cấp trên trọng dụng, đề bạt. Những người kinh doanh thì thu về bao nhiêu bản hợp đồng béo bở, lợi nhuận tăng đột biến.

Không riêng gì sự nghiệp, đường tình duyên của tuổi Thìn của rất sáng trong thời gian tới đây. Người có gia đình thì hạnh phúc, vui vẻ, người độc thân sẽ dễ tìm được ý trung nhân.

Tử vi tuần mới cho hay, con đường tài lộc của tuổi Thìn sẽ vô cùng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.