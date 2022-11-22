Top 3 con giáp cứng rắn, tính tình kiên trì rất bền bỉ, kiên trì nên luôn tìm kiếm sự chinh phục trong tình yêu

Những người tuổi Ngọ trời sinh đã có tính phóng khoáng, yêu thích tự do, ghét sự ràng buộc. Họ thích được tự do theo đuổi và chinh phục những điều mới mẻ, chạy theo cuộc sống không bị kềm chế. Cho nên nguyên nhân khiến những chú Ngựa trở thành người khó theo đuổi chính là do họ thuộc phái chủ động, có lòng chinh phục rất mạnh.

Họ thích được chứng minh tình cảm bằng hành động chứ không phải là những lời nói ngon ngọt, nịnh đầm. Vì thế, những lời dụ dỗ ngọt ngào vốn là điều mà con giáp này thấy "khó chịu nhất". Bởi họ cảm thấy chỉ biết nói ngon ngọt thì ai cũng nói được, làm được hay không mới là điều quan trọng.

Hơn nữa, họ thích nắm quyền chủ động trong mọi tình huống, nhất là trong chuyện tình cảm. Một khi cảm thấy mình bị rơi vào thế bị động, họ sẽ thấy sự tự tin của mình không còn nữa. Bởi thế, những người theo đuổi con giáp này đa phần sẽ phải cần đến sự kiên trì rất lớn thì mới có thể chinh phục được trái tim những chú Ngựa.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường tính cách hiền lành, lại có phần hơi ngốc ngếch trong tình yêu. Để nhận biết được tình cảm của mình thì họ mất nhiều thời gian và phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều.

Tuổi Mão thuộc tuýp người nặng tình, khi yêu ai thì sẽ luôn nghiêm túc, không thích đùa giỡn với tình cảm của người khác. Họ yêu rất chân thành, nồng nhiệt, dành trọn tình cảm và niềm tin cho đối phương, vì thế tuổi Mão cũng hi vọng một nửa của mình sẽ đáp lại bằng những điều tương tự. Vì vậy, một khi biết mình bị phản bội trong tình yêu, họ nhất định sẽ dứt khoát rời xa đối phương không chút lưu luyến.

Tuổi Tị

Với người coi trọng sự nghiệp hàng đầu như tuổi Tị, chuyện tình cảm cá nhân nếu có thể xếp sau thì tuyệt đối họ sẽ không dành sự ưu tiên. Hơn nữa, con giáp này trời sinh đã có tính cách khá lạnh lùng, bí ẩn, cho nên đừng nói là muốn chinh phục trái tim họ, kể cả có muốn kết bạn với tuổi Tị thì cũng cần phải mất rất nhiều thời gian.

Thế nhưng một khi sa vào lưới tình, những chú Rắn có tinh thần trách nhiệm rất cao với tình cảm của mình. Họ đặt ra yêu cầu rất cao, trong đó có việc cả hai phải tâm đầu ý hợp với mọi vấn đề trong cuộc sống. Cho nên những cách thức theo đuổi bình thường, ví dụ như dùng lời nói hoa mỹ để tán tỉnh vốn là điều mà con giáp cứng rắn này không tin tưởng nhất.

Muốn bước vào thế giới của họ, thời gian là điều tiên quyết. Trong quá trình đó, nếu như vội vàng, dễ dàng đánh mất kiên nhẫn thì chắc chắn bạn không phải là người mà con giáp này tìm kiếm. Liệu bạn có phải con giáp khó đoán bậc nhất chẳng ai có thể nhìn thấu?

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