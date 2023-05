Top 3 con giáp cứng rắn, tính tình kiên trì rất bền bỉ, kiên trì nên luôn tìm kiếm sự chinh phục trong tình yêu

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ trời sinh đã có tính phóng khoáng, yêu thích tự do, ghét sự ràng buộc. Họ thích được tự do theo đuổi và chinh phục những điều mới mẻ, chạy theo cuộc sống không bị kềm chế. Cho nên nguyên nhân khiến những chú Ngựa trở thành người khó theo đuổi chính là do họ thuộc phái chủ động, có lòng chinh phục rất mạnh.