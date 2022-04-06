Top 3 con giáp có đủ 'công, dung, ngôn, hạnh', đích thị là mẫu phụ nữ của gia đình, trong vòng 3 ngày tới , được cát tinh soi đường chỉ lối số mệnh thịnh vượng, khả năng kiếm tiền giỏi hơn cả phái nam

Tâm linh - Tử vi 06/04/2022 00:48

3 con giáp may mắn đó là?

Tuổi Tý

Những cô nàng tuổi Tý cũng là một trong những con giáp nữ kiếm tiền giỏi trong năm 2022. Tý không có những mục tiêu và ý tưởng kiếm tiền đầy tham vọng, cũng không có ham muốn quản lý bạc mạnh mẽ nhưng sở dĩ họ vẫn kiếm tiền giỏi là nhờ họ may mắn được những người xung quanh giúp đỡ, vô tình tác động vào. 

Top 3 con giáp có đủ 'công, dung, ngôn, hạnh', đích thị là mẫu phụ nữ của gia đình, trong vòng 3 ngày tới , được cát tinh soi đường chỉ lối số mệnh thịnh vượng, khả năng kiếm tiền giỏi hơn cả phái nam - Ảnh 1
Nhờ được cát tinh soi đường chỉ lối nên tuổi Tý làm việc đều thuận buồm xuôi gió, kiếm tiền như ý - Ảnh minh họa

Trong vòng 3 ngày tới, Tý có thể thuê những người giỏi, có sức có tài để giúp mình mở rộng quy mô kinh doanh. Hoặc bạn có thể trực tiếp chuyển của cải thành vật thật để tối đa hóa giá trị của cải. Nói chung, nhờ được cát tinh soi đường chỉ lối nên dù có làm gì thì những cô nàng tuổi Tý cũng thuận buồm xuôi gió, kiếm tiền như ý.

Tuổi Tuất

Phụ nữ tuổi Tuất may mắn sở hữu ngoại hình thanh tú, tướng người phúc hậu và thiện lương. Họ luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui cuộc sống. Chính điều này khiến phụ nữ tuổi Tuất có phúc báo sâu dày, càng về hậu vận cuộc sống càng nhiều may mắn, vui vẻ và sung túc. Đúng 3 ngày tới, họ không chỉ có thu hoạch lớn trong sự nghiệp mà cuộc sống và tài vận cũng lên như diều gặp gió.

Top 3 con giáp có đủ 'công, dung, ngôn, hạnh', đích thị là mẫu phụ nữ của gia đình, trong vòng 3 ngày tới , được cát tinh soi đường chỉ lối số mệnh thịnh vượng, khả năng kiếm tiền giỏi hơn cả phái nam - Ảnh 2
 Tuổi Tuất nhờ phúc báo nên có thu hoạch lớn trong sự nghiệp, gặp nhiều may mắn, cuộc sống sung túc - Ảnh minh họa

Thật may mắn cho người đàn ông nào có được người bạn đời thuộc những con giáp nữ này phải không nào. Tuy nhiên, mọi thứ cũng chỉ nằm ở sự phán đoán khách quan của tử vi, bạn vẫn luôn cần phải nỗ lực từng ngày trong cuộc sống của mình nhé!

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi có tính cách cởi mở, thật thà, chất phác nên chồng rất tin tưởng giao cho việc quản lý tiền bạc. Họ là một người vợ tốt, người mẹ hiền và người con dâu ngoan ngoãn được lòng ba mẹ chồng. Họ có khả năng tự giải quyết công việc mà không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Top 3 con giáp có đủ 'công, dung, ngôn, hạnh', đích thị là mẫu phụ nữ của gia đình, trong vòng 3 ngày tới , được cát tinh soi đường chỉ lối số mệnh thịnh vượng, khả năng kiếm tiền giỏi hơn cả phái nam - Ảnh 3
 Phụ nữ tuổi Hợi rất kiên quyết và mãnh liệt, họ có đủ tố chất làm sếp và kiếm được rất nhiều tiền - Ảnh minh họa

Tuổi Hợi là hậu phương vô cùng vững chắc của chồng. Họ quán xuyến việc nhà rất giỏi, luôn giữ cho gia đình ấm êm hạnh phúc. Họ có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích và luôn bên cạnh động viên chồng khi chồng gặp khó khăn. Do vậy, người chồng sẽ không phải lo lắng bất cứ thứ gì mà yên tâm phát triển sự nghiệp. Chưa dừng lại ở đó, trong công việc phụ nữ tuổi Hợi rất kiên quyết và mãnh liệt, họ có đủ tố chất làm sếp và kiếm được rất nhiều tiền, thậm chí còn có khả năng kiếm nhiều tiền hơn cả chồng.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

Thần Tài che chở kể từ ngày 7/4, những con giáp sau xòe tay hứng tiền, sự nghiệp hanh thông, vàng bạc dư dả phủ đầy trong nhà

Thần Tài che chở kể từ ngày 7/4, những con giáp sau xòe tay hứng tiền, sự nghiệp hanh thông, vàng bạc dư dả phủ đầy trong nhà

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc sẽ xòe tay hứng tiền, sự nghiêp hanh thông, vàng bạc dư dả phủ đầy trong nhà kể từ ngày 7/4/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   top 3 con giap tuoi hợi tuổi tý tuổi tuất

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng