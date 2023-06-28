Tiết lộ tài vận và may mắn vào lúc 12h trưa ngày 29/6: Ba con giáp có mọi sự hanh thông, thuận lợi thăng tiến, vừa có tiền vừa có quyền

Tâm linh - Tử vi 28/06/2023 18:16

Dự đoán đây là thời điểm tốt để nhiều con giáp thực hiện những kế hoạch mạo hiểm của mình, may mắn sẽ luôn song hành với họ.

Tuổi Mùi

Trong thời điểm này, vận số người tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Đặc biệt, trong thời điểm này tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Mùi vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Tiết lộ tài vận và may mắn vào lúc 12h trưa ngày 29/6: Ba con giáp có mọi sự hanh thông, thuận lợi thăng tiến, vừa có tiền vừa có quyền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cảm thấy tràn đầy năng lượng trong ngày hôm nay. Bạn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì cho dù dễ hay khó. Nếu được cấp trên giao việc hoặc ai đó nhờ vả, bạn nhiệt tình thực hiện ngay.

Cho dù có đối mặt với bất cứ vấn đề gì thì trong thời điểm này Ngọ cũng có thể duy trì những suy nghĩ rất lạc quan. Bạn tin rằng mình hoàn toàn có khả năng giải quyết được mọi việc. Đồng thời, bạn cũng hiểu xung quanh mình luôn có rất nhiều người dang tay giúp đỡ. Sự nhiệt tình và thẳng thắn chính là một trong những điểm thu hút nhất của bạn, chính vì thế mà xung quanh bạn lúc nào cũng có rất nhiều đối tượng khác giới. Các bạn còn độc thân có thể tìm được người như ý muốn trong ngày hôm nay.

Tiết lộ tài vận và may mắn vào lúc 12h trưa ngày 29/6: Ba con giáp có mọi sự hanh thông, thuận lợi thăng tiến, vừa có tiền vừa có quyền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Họ cũng là con giáp biết quan tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét. Đó cũng chính là lý do khiến con giáp này có nhiều bạn bè, được nhiều người yêu mến. Khi gặp khó khăn, con giáp này cũng được người tốt giúp đỡ nên sớm tai qua nạn khỏi.

Tiết lộ tài vận và may mắn vào lúc 12h trưa ngày 29/6: Ba con giáp có mọi sự hanh thông, thuận lợi thăng tiến, vừa có tiền vừa có quyền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, đường tài lộc của người tuổi Hợi vượng hơn thấy rõ. Con giáp này được dự đoán sẽ có quý nhân giúp đỡ, sao may mắn chiếu roi. Con giáp tuổi này làm ăn xuôi thuận, chốt được nhiều thương vụ lớn. Trong khi đó, người đầu tư kinh doanh cũng gặp may mắn, có lãi, có lời. Trong khi đó, người còn học hành, thi cử cũng gặp may mắn. Người tuổi Hợi nỗ lực nhiều hơn. Sự nghiệp của họ sẽ tiến triển thuận lợi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

 

 

 

 

Đúng hai ngày 29 và 30/6, 3 con giáp thoát cảnh "ngậm đắng nuốt cay", tiến bộ thần tốc để xoay chuyển tình thế, may mắn không để đâu cho hết

Đúng hai ngày 29 và 30/6, 3 con giáp thoát cảnh "ngậm đắng nuốt cay", tiến bộ thần tốc để xoay chuyển tình thế, may mắn không để đâu cho hết

Trong khoảng thời gian này, họ sẽ có những bước xoay chuyển tình thế khá thần tốc, khiến mọi người xung quanh cũng phải ngạc nhiên.

Xem thêm
Từ khóa:   Tu vi ngay 28/6 tu vi ngay 29/6 tu vi ngay 30/6

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy