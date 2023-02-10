Tiền rơi trúng cửa trong thời điểm vàng (10/2-15/2/2023), 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 10/02/2023 08:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng từ ngày 10/2-15/2-2023.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn tốt bụng nên luôn được thần Phật phù trợ. Bản mệnh thẳng thắn, trung thành, là người chín chắn nên luôn bình tĩnh đối mặt với các sự việc xảy ra trong cuộc sống. Công việc của bản mệnh diễn ra suôn sẻ mang lại nguồn thu nhập dồi dào cho bản mệnh. Bên cạnh đó, các dự án, kế hoạch của bạn cũng suôn sẻ mang đến nhiều triển vọng cho tương lai. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên ổn định. Tình cảm vợ chồng sớm được hâm nóng nên mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên khăng khít, bền chặt. Người độc thân cảm thấy vui mừng vì tìm thấy được tình yêu mới. 

Tiền rơi trúng cửa trong thời điểm vàng (10/2-15/2/2023), 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng - Ảnh 1
Người tuổi Dần vốn tốt bụng nên luôn được thần Phật phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có trí tuệ lại nhận được nhiều may mắn, phúc lộc. Bạn được trời Phật phù hộ nên có thể phát huy hết khả năng của mình, tạo ra bước đột phá trong sự nghiệp, vươn lên vượt mọi đối thủ cạnh tranh. Tuổi Thìn sẽ gặt hái nhiều thành công rực rỡ. Sự nghiệp thăng tiến vượt bậc giúp Thìn có tài chính vững vàng hơn. Việc làm ăn buôn bán suôn sẻ mang đến nguồn tiền lớn cho bản mệnh, việc làm ăn từ đó cũng phất lên như diều gặp gió.

Đây là khoảng thời gian thích hợp để bạn mở rộng quy mô kinh doanh, làm quen với những bạn hàng, đối tác triển vọng. Tị chỉ cần chân thành và biết giữ chữ tín thì không thiếu người muốn hợp tác, giúp tiền đổ về đầy túi. Những tin vui về tình cảm cũng liên tiếp bay về. Bản mệnh và người ấy nhận được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè, người thân vì vậy mà hai người ngày càng tin tưởng vào tương lai.

Tiền rơi trúng cửa trong thời điểm vàng (10/2-15/2/2023), 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng - Ảnh 2
Người tuổi Thìn có trí tuệ lại nhận được nhiều may mắn, phúc lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn thông minh, tài trí. Bản mệnh phải lăn lộn ngược xuôi để xây dựng sự nghiệp nhưng cuộc đời gặp nhiều may mắn. Mùi sinh ra đã được thần Phật phù hộ nên làm việc gì cũng thuận lợi. 10 ngày tới, sự nghiệp của Mùi có quý nhân phù trợ nên phát triển ổn định, vững vàng, gặp hung hóa cát.

Mối nhân duyên của Mùi với người khác phái cũng khá tốt đẹp. Bên cạnh đó, nhờ tính tình tốt, Mùi cũng được đồng nghiệp, cấp trên yêu mến, quý trọng. Tử vi cho biết Mùi có thể phát huy hết năng lực của mình để đạt được thành công như mong muốn, mọi kế hoạch phát triển đúng dự định, tài lộc không ngừng tăng.

 

Tiền rơi trúng cửa trong thời điểm vàng (10/2-15/2/2023), 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng - Ảnh 3
Người tuổi Mùi vốn thông minh, tài trí. Bản mệnh phải lăn lộn ngược xuôi để xây dựng sự nghiệp nhưng cuộc đời gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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