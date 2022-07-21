Tuổi Mùi là một con giáp lanh lợi và biết nhìn xa trông rộng. Mọi việc mà con giáp này tính toán hầu như đều nằm trong tầm kiểm soát.

Trong công việc, tuổi Mùi rất cần cù, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt các công việc của mình nhanh hơn so với các đồng nghiệp xung quanh. Hơn nữa, do bản tính muốn cầu tiến, đạt được chức cao trong công việc nên tuổi Mùi luôn cố gắng đạt được thành công sớm nhất có thể.

Đầu năm, tuổi Mùi gặp phải một số chuyện không hay song điều này vẫn không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tuổi Mùi cả về công việc lẫn tình duyên. Con giáp này luôn nỗ lực, vượt qua tất cả.

Thứ 5 ngày 21/7 là thời gian thuận lợi để tuổi Mùi có một bước tiến mới trong sự nghiệp. Hãy sẵn sàng đón nhận mọi công việc mà cấp trên giao phó và làm tốt nó nhất có thể. Chắc chắn, một số đồng nghiệp xung quanh sẽ hỗ trợ tuổi Mùi.

Tuổi Dần

Dần là con giáp có tham vọng, đặt mục tiêu rõ ràng cho sự nghiệp và cuộc sống của mình. Họ không ngừng đòi hỏi bản thân phải cố gắng hết sức để đạt được tham vọng, biến không thành có và thoát khỏi cuộc sống cực khổ.

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Sự cầu tiến, quyết tâm và cả bản lĩnh khiến Dần là một trong những con giáp dễ giàu nhất trong 12 con giáp. Dần đừng bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để thử thách mình, bởi đấy chính là cơ hội để bạn đổi đời. Tiền xài thả ga, tình duyên phơi phới giúp Dần có cả tình lẫn tiền, đây chính là cuộc sống trong mơ, khiến ai cũng thầm ao ước.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực trong cuộc sống để tạo ra giá trị riêng cho bản thân mình. Đa số những người tuổi Thân không xuất thân trong gia đình giàu có sung túc nhưng họ hoàn toàn có khả năng tự tạo phú quý cho mình. Cuộc sống tuổi Thân vào những năm tháng tiền vận có chút vất vả nhưng sau đó đều được đền đáp xứng đáng.

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Đặc biệt, từ ngày mai vận may của tuổi Thân sẽ lội ngược dòng, bất ngờ trúng số độc đắc, đổi đời giàu to. Từ giai đoạn này trở đi họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Mọi cơ hội tốt đều không mời mà đến, vì vậy tuổi Thân cần phải bình tĩnh, nắm bắt mọi thời cơ để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.