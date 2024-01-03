Thứ 5, 6, 7 (4/1 - 6/1), những con giáp này uống trọn lộc trời, ôm khối tài sản khủng, chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 03/01/2024 12:57

Nhờ lộc của bề trên, 3 con giáp này sẽ gặt hái nhiều may mắn về tài lộc vào thứ 5, 6, 7.

Tuổi Thìn

Vào thứ 5, 6, 7, do được cát tinh “Thiên Đức” phù hộ, nên người tuổi Thìn vô cùng may mắn. Tài vận khởi sắc bừng bừng, người tuổi Thìn sẽ nhận được rất nhiều tin vui về tiền bạc, có thể từ “người nghèo thành người giàu”. Hy vọng người tuổi Thìn sẽ biết lắng nghe lời khuyên từ quý nhân để không bỏ lỡ cơ hội phát đại tài.

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nếu mua sắm bất động sản thời gian này thì tiền trong túi của người tuổi Thìn sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là thời điểm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Thìn và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Thứ 5, 6, 7 (4/1 - 6/1), những con giáp này uống trọn lộc trời, ôm khối tài sản khủng, chuyển mình giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vào thứ 5, 6, 7, tuổi Sửu sẽ có số đỏ may mắn, gặp chuyện rủi hóa lành, quý nhân chiếu cố, khả năng nhận được số tiền lớn từ trên trời rơi xuống. Thời gian này, tuổi Sửu bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ, cầu tiền có tiền, cầu tình cảm hạnh phúc sẽ được hồi đáp xứng đáng.

Sửu còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong một cuộc gặp bạn bè, người sẽ đưa ra cho bạn những hướng đi mới trong công việc, đem lại khoản tiền lời rủng rỉnh. Tài vận người tuổi Sửu được chỉ ra sẽ phất lên thấy rõ, nếu không có khoản lớn đổ về thì cũng không bị thất thoát tiền tài có sẵn. Nhờ vận may mắn rực rỡ, tuổi Sửu tài lộc sẽ dồi dào từ đây đến mãi cuối tháng.

Thứ 5, 6, 7 (4/1 - 6/1), những con giáp này uống trọn lộc trời, ôm khối tài sản khủng, chuyển mình giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo những chuyên gia phong thủy cho biết, vào thứ 5, 6, 7, do có cát tinh “Long Đức” soi chiếu nên vận thế tiến triển vô cùng khả quan. Không những gặp được cơ hội đầu tư thu lời lớn mà còn có khả năng cao trúng số với giải thưởng không nhỏ.

Khoảng thời gian sắp tới sẽ là những chuỗi ngày ổn định và bình yên. Dự đoạn tiền bạc và tài vận sắp tới khá suôn sẻ và thuận lợi. Trời sinh tuổi Hợi mạnh mẽ và kiên cường, nên họ sẵn sàng đón nhận những thử thách trong cuộc sống. Tuổi Hợi luôn chấp nhận được những rủi ro nhưng họ không bao giờ bị quật ngã trước nó.

Thứ 5, 6, 7 (4/1 - 6/1), những con giáp này uống trọn lộc trời, ôm khối tài sản khủng, chuyển mình giàu có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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