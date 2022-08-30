Thứ 3 (30/8) hưởng vía Thần Tài, cuộc sống 3 con giáp phất cờ lên hương huy hoàng, tài lộc xôm tụ, vận may bát ngát

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 03:59

Thầy tử vi cho biết, trong ngày thứ Ba 30/8/2022, có những con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tài lộc, tình duyên.

Tuổi Sửu

Được Tam Hợp cục độ mệnh, vào thứ Ba ngày 30/8/2022, người tuổi Sửu có điềm báo vượng phát về đường công danh. Bản mệnh được cấp trên giao cho những trọng trách quan trọng trong công việc. Con giáp này vốn là người yêu nghề, sẵn sàng cống hiến nên luôn được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm là điều tất nhiên.

May mắn ghé thăm người tuổi Sửu cả ở phương diện tài lộc. Việc buôn bán trở nên rất thuận lợi. Có những người ký kết được hợp đồng lớn nhờ sự nhanh nhẹn, khéo léo của mình. Tài lộc không phải khi nào cũng nhiều, vì thế, nhớ tận dụng hết vận may của mình đấy nhé.

Thứ 3 (30/8) hưởng vía Thần Tài, cuộc sống 3 con giáp phất cờ lên hương huy hoàng, tài lộc xôm tụ, vận may bát ngát - Ảnh 1
Được Tam Hợp cục độ mệnh, vào thứ Ba ngày 30/8/2022, người tuổi Sửu có điềm báo vượng phát về đường công danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Lời khuyên chân thành cho những người tuổi Mão là hãy chủ động trong mọi tình huống, tin vui sẽ sớm đến với bạn. Tử vi nói rằng, bước sang thứ Ba ngày 30/8/2022, con giáp tuổi Mão làm việc gì cũng gặt hái thành công, kiếm tiền phát mê.

Chính những phẩm chất tuyện vời của tuổi Mão mà bạn nhận được sự đánh giá cao từ những người xung quanh. Bản mệnh còn luôn được bề trên che chở, có quý nhân phù trợ nên cuộc sống tốt lành, tài vận hanh thông.

Thứ 3 (30/8) hưởng vía Thần Tài, cuộc sống 3 con giáp phất cờ lên hương huy hoàng, tài lộc xôm tụ, vận may bát ngát - Ảnh 2
Tử vi nói rằng, bước sang thứ Ba ngày 30/8/2022, con giáp tuổi Mão làm việc gì cũng gặt hái thành công, kiếm tiền phát mê - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi có sự nhiệt tình, nhiệt huyết trong cuộc sống, có sự ấm áp và chân thành trong các mối quan hệ. Những người tuổi này thường là người sống giàu tình cảm, có thế giới nội tâm rất phong phú và dễ bị cảm xúc chi phối.

Thứ Ba ngày 30/8/2022 chính là thời điểm cung tài lộc của người tuổi Hợi nở rộ. Nhờ các mối quan hệ hòa hảo, tốt đẹp mà Hợi sẽ được trao cho rất nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập. Bên cạnh đó, nếu làm kinh doanh buôn bán thì lợi nhuận cũng tăng vọt, giúp cho túi tiền của Hợi lúc nào cũng dư dả, chi tiêu thoải mái.

Thứ 3 (30/8) hưởng vía Thần Tài, cuộc sống 3 con giáp phất cờ lên hương huy hoàng, tài lộc xôm tụ, vận may bát ngát - Ảnh 3
Thứ Ba ngày 30/8/2022 chính là thời điểm cung tài lộc của người tuổi Hợi nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Vào 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai (21/8, 22/8), 3 con giáp được Thần Tài 'chọn mặt gửi vàng', ngập tràn hồng phúc, lấy rổ hứng mưa tiền

Vào 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai (21/8, 22/8), 3 con giáp được Thần Tài 'chọn mặt gửi vàng', ngập tràn hồng phúc, lấy rổ hứng mưa tiền

Theo tử vi, sang ngày Chủ nhật và thứ Hai, 3 con giáp nhanh chóng đón vận may và có quý nhân giúp đỡ, chuẩn bị lên hương tài vận, tiền vô đầy tủ.

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