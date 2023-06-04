Thời gian 13 ngày cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp lúc nào ví tiền cũng căng chặt, phúc - lộc - thọ đủ đầy, một tay ôm hết vận may của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 04/06/2023 15:51

Dưới đây sẽ là 3 con giáp may mắn này được Thái Tuế soi đường, công danh sự nghiệp hanh thông thuận lợi trong 13 ngày cuối tháng 4 âm lịch.

Tuổi Thân

Thời gian 13 ngày cuối tháng 4 âm lịch, công việc của tuổi Thân sẽ muôn phần như ý, tài chính bùng nổ. Những số tiền mà tuổi Thân đầu tư cho dự án của mình sẽ đổ lãi về liên tục giúp tuổi thân thanh toán được những khoản nợ cũ.

Đường tình duyên của tuổi Thân cũng vô cùng rực rỡ. Người tuổi Thân còn độc thân sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp. Còn ai đã có đôi lứa thì tình cảm sẽ ngày càng thăng hoa, mặn nồng. Những người đã có gia đình thì vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, nghe lời.

Thời gian 13 ngày cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp lúc nào ví tiền cũng căng chặt, phúc - lộc - thọ đủ đầy, một tay ôm hết vận may của thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi có nói, sang 13 ngày cuối tháng 4 âm lịch, tuổi Dậu chính là con giáp may mắn nhất vũ trụ. Ai khốn đốn mặc ai, tuổi Dậu vẫn vô cùng giàu sang, sung túc. Những khó khăn mà tuổi Dậu gặp phải sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa nhất.

Trong thời gian trước, tuổi Dậu không còn phải chịu cảnh nợ nần, thiếu thốn nữa mà thay vào đó sẽ nhận được vô vàn tin vui. Con giáp này cũng sẽ có một chuyện tình đẹp như mơ, người ấy còn giúp đỡ trong công việc nên cả hai vô cùng hợp ý. 

Thời gian 13 ngày cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp lúc nào ví tiền cũng căng chặt, phúc - lộc - thọ đủ đầy, một tay ôm hết vận may của thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp thông minh, chăm chỉ nên khi được giao công việc mới. Con giáp này luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành. Vì sự cần cù này mà tuổi Tuất được cấp trên trọng dụng, nhờ đó có nhiều thay đổi tích cực trong công việc.

Thời gian 13 ngày cuối tháng 4 âm lịch, tài lộc của tuổi Tuất dễ dàng gặt hái được rất nhiều hợp đồng lớn, kiếm được một khoản tiền to lớn, thoải mái tiêu pha. Nếu tuổi Tuất biết cách nỗ lực hết mình thì đây chính là giai đoạn tốt để bạn phát huy hết tài năng của mình, được cấp trên quý mến cất nhắc.

Thời gian 13 ngày cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp lúc nào ví tiền cũng căng chặt, phúc - lộc - thọ đủ đầy, một tay ôm hết vận may của thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong 5 ngày cuối cùng tháng 5: Trời thương phật độ, 3 con giáp phát tài liên tiếp, lộc 'kéo' về nhà, tha hồ đếm tiền mỏi tay

Trong 5 ngày cuối cùng tháng 5: Trời thương phật độ, 3 con giáp phát tài liên tiếp, lộc 'kéo' về nhà, tha hồ đếm tiền mỏi tay

Tử vi có dự báo: Trong 5 ngày cuối cùng tháng 5, 3 con giáp này phát tài triền miên, lộc lá nhiều không đếm xuể. Hãy xem họ là ai?

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 4 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi ngày 17/4 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 30 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 33 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 48 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 1 giờ 33 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 1 giờ 48 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 2 giờ 3 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường