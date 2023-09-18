Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp làm đâu trúng đó trong 10 ngày cuối tháng 9: Quơ tay là có tiền, số dư trong tài khoản tăng 'vùn vụt', một bước lên hương

Tâm linh - Tử vi 18/09/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đếm tiền sái tay, giàu sang phú quý miễn bàn trong 10 ngày cuối tháng 9.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ làm việc gì cũng rất tích cực nhưng nhìn chung tài lộc trước đây không mấy lý tưởng, dù không gặp phải tai họa lớn nhưng cũng chưa bao giờ giàu sang phú quý. Tuy nhiên, con giáp này vốn có số vượng quý nhân, bất kể làm việc gì cũng dễ có người ra tay giúp đỡ trong 10 ngày cuối tháng 9. 

Công việc của những người tuổi Ngọ sẽ ngày một thuận lợi hơn, bản thân họ thể hiện được tốt thế mạnh của mình, nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và đồng nghiệp, tương lai ngày một tươi sáng. Tuổi này không chỉ gây dựng được sự nghiệp cho mình mà còn giúp chồng con khẳng định được chỗ đứng trong lĩnh vực hoạt động.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp làm đâu trúng đó trong 10 ngày cuối tháng 9: Quơ tay là có tiền, số dư trong tài khoản tăng 'vùn vụt', một bước lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn có tính cách hoạt bát, sôi nổi, thoải mái, họ thích tự do sáng tạo và không ngừng cố gắng, cầu tiến để gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. So với những con giáp khác, tuổi Tý là người dễ dàng công thành danh toại vì tính cách linh hoạt và tuyệt vời của mình. 

Trong 10 ngày cuối tháng 9, họ sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt sẽ tìm được hướng đi mới để giải quyết những bất trắc hiện tại. Ngoài ra, tài vận của tuổi Ngọ cũng được cải thiện đáng kể. Họ sẽ có tài lộc vượng phát, cơ hội ở nơi làm việc nhiều, dưới sự chỉ bảo, hướng dẫn của quý nhân sẽ có cơ hội lớn để thăng tiến, phát triển sự nghiệp, chỉ cần bạn chăm chỉ và nỗ lực hết sức thì nhất định sẽ thành công và kiếm được nhiều tiền.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp làm đâu trúng đó trong 10 ngày cuối tháng 9: Quơ tay là có tiền, số dư trong tài khoản tăng 'vùn vụt', một bước lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chúc mừng tuổi Thìn là con giáp vượng quý nhân trong 10 ngày cuối tháng 9. Bản mệnh sẽ gặp khá nhiều may mắn trên cả phương diện sự nghiệp và tài lộc, khiến cuộc sống thêm phần phú quý. Vì thế, ngay từ bây giờ, bạn nên quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng các mối quan hệ, hình thành và vun vén những mối hợp làm ăn cũ mới, tìm kiếm thêm người giúp đỡ mình, của cải sẽ ngày càng tăng. Rất có thể bạn sẽ quen biết được với quý nhân thông qua các hoạt động này đấy.

Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Thìn không chỉ thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, hiệu quả công việc vượt trội mà còn có cơ hội nâng cao chuyên môn, khả năng thực thi, năng lực cá nhân cũng được cải thiện tiến bộ. Bản mệnh hãy tập trung cho việc tích lũy kiến thức, học thật nhiều, không ngừng sáng tạo và không ngừng chứng tỏ bản thân mình, như vậy thì khoảng thời điểm này sẽ trôi qua vô cùng tuyệt vời. 

Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp làm đâu trúng đó trong 10 ngày cuối tháng 9: Quơ tay là có tiền, số dư trong tài khoản tăng 'vùn vụt', một bước lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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