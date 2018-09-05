Tháng 9/2018, top con giáp gặp dữ hóa lành, thất bại vẫn có thể đứng lên làm giàu trong tích tắc

Tâm linh - Tử vi 05/09/2018 17:08

Những con giáp dưới đây gặp dữ hóa lành, dù có thất bại, khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua dễ dàng, không ảnh hưởng nhiều đến tiền bạc và tâm trạng.

Tuổi Mão

Tháng 9/2018, top con giáp gặp dữ hóa lành, thất bại vẫn có thể đứng lên làm giàu trong tích tắc - Ảnh 1
Mão có nhiều tiền trong tháng 9/2018 - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước Mão gặp khá nhiều khó khăn vì vướng phải họa thị phi. Bạn làm gì cũng không được công nhận. Thậm chí còn có tiểu nhân đứng sau hãm hại khiến bạn tiền mất tật mang, cố gắng bao nhiêu cũng không được gì. Tuy nhiên đừng vội nản lòng, tháng 9 này là thời điểm để bạn gầy dựng lại sự nghiệp. Những chuyện dữ đều hóa lành, thất bại cũng có thể đứng lên làm giàu trong tích tắc. Có thể nói Mão không cần phải mệt mỏi, lao tâm khổ tứ tìm cách giải quyết vấn đề trong thời gian này. Bởi được cát tinh chiếu mệnh, bạn vượt qua nhiều kiếp nạn, tiền bạc cũng vì vậy mà đổ về không ngớt.

Tuổi Dậu

Tháng 9/2018, top con giáp gặp dữ hóa lành, thất bại vẫn có thể đứng lên làm giàu trong tích tắc - Ảnh 2
Dậu được quý nhân nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Dậu khá chăm chỉ, luôn tìm cho mình nhiều cơ hội thăng tiến. Nhờ sự nhiệt tình, bạn được nhiều người yêu mến, công việc cũng vì vậy mà thăng tiến không ngừng. Trong tháng 9, bạn được Thần Tài may mắn chiếu mệnh, tài lộc bay phất phới, phải mua két sắt mới chứa đủ. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, sự nghiệp của bạn sẽ được đà thăng tiến không ngừng. Bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính trong thời điểm này. Vì Dậu không bao giờ lâm vào tình trạng thiếu thốn hay phải vay mượn.

Tuổi Dần

Tháng 9/2018, top con giáp gặp dữ hóa lành, thất bại vẫn có thể đứng lên làm giàu trong tích tắc - Ảnh 3
Dần có thể giữ vai trò lãnh đạo - Ảnh minh họa: Internet

Dần có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm lại khá yếu đuối. Bạn có khả năng lãnh đạo tài tình nên công việc khó đều đến tay. Tuy nhiên đừng quá lo lắng, đó là những thử thách giúp bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn trong công việc. Nhờ những bài học đó, bạn đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Trong tháng 9 này tài lộc của bạn cũng bay về ngợp trời. Đường tình duyên cũng khởi sắc vượt trội. Gia đạo cũng không có nhiều xung đột hay cãi vã.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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