Top con giáp được bề trên ưu ái, kiếm tiền tỷ dễ như trở bàn tay, tấn tài tấn lộc trong 20 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 04/09/2018 17:04

Những con giáp dưới đây từ khi sinh ra đã được Thần Phật che chở, bảo vệ, kiếm tiền tỷ dễ dàng nên giàu có nhanh chóng, tài lộc vượng phát trong 20 ngày tới.

Tuổi Dần

Top con giáp được bề trên ưu ái, kiếm tiền tỷ dễ như trở bàn tay, tấn tài tấn lộc trong 20 ngày tới - Ảnh 1
Dần được bề trên ưu ái trong 20 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Trong 20 ngày tới, Dần làm gì đều đạt được thành quả vượt ngoài mong đợi. Về mặt tiền bạc, bạn được bề trên ưu ái, nâng bước nên có nhiều cơ hội hái ra tiền, làm giàu dễ dàng. Thời điểm này nhờ sao may mắn chiếu mệnh, Dần có thể kiếm được tiền tỷ dễ dàng, dư dả mua nhà, sắm xe và đi du lịch. Có thể nói ở giai đoạn này thiên thời địa lợi nhân hòa rất thích hợp để bạn mạo hiểm đầu tư số tiền lớn vào lĩnh vực chuyên môn của mình. Dần có thể chuyển sang kinh doanh, buôn bán để thu về số tiền khủng. Hoặc có thể đầu tư bất động sản hoặc mua vé số để cầu may mắn. Đảm bảo số tiền của bạn bỏ ra sẽ thu về nguồn lợi lớn gấp đôi.

Tuổi Tỵ

Top con giáp được bề trên ưu ái, kiếm tiền tỷ dễ như trở bàn tay, tấn tài tấn lộc trong 20 ngày tới - Ảnh 2
Tỵ biết cách kiếm tiền tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ thông minh, tính toán khéo léo, biết cách xoay chuyển tình thế vô cùng tài tình. Có thể nói bạn là con giáp uyển chuyển, thay đổi phù hợp với từng hoàn cảnh. Trong bất cứ môi trường nào, Tỵ cũng thích nghi nhanh chóng, luôn được lòng mọi người. Tuy nhiên đôi khi bạn nhiệt tình khiến cho bản thân gặp rắc rối khá nhiều. Trong 20 ngày tới, bạn sẽ nhanh chóng vượt qua những rắc rối đó. Tỵ không còn vướng phải những thị phi như thời gian trước. Thời điểm này bạn sẽ kiếm được tiền tỷ, chứ không phải những đồng bạc lẻ. Thế nên hãy tận dụng cơ hội để làm giàu, sắm nhà, sắm xe.

Tuổi Thân

Top con giáp được bề trên ưu ái, kiếm tiền tỷ dễ như trở bàn tay, tấn tài tấn lộc trong 20 ngày tới - Ảnh 3
Thân có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Thân trí tuệ hơn người. Làm việc gì cũng suy trước tính sau rất cẩn thận, nhờ vậy bạn luôn nhận được những kết quả tốt ngoài mong đợi. Nhờ cát tinh chiếu mệnh, con đường quan lộ của bạn vô cùng rộng mở. Phương diện tài chính cũng phất lên như diều gặp gió, tiền cứ liên tục đổ về tiêu xài không ngừng nghỉ. Những áp lực, khó khăn trong thời gian trước của bạn cũng nhanh chóng qua đi. Thời điểm 20 ngày tới, Thân chỉ chuẩn bị đón nhận nhiều tin vui, không chỉ trong phương diện tài chính còn có tình duyên và gia đạo.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp bước sang tháng mới Thần Tài mang lộc đến tận nhà, sự nghiệp có nhiều bước tiến triển

Top con giáp bước sang tháng mới Thần Tài mang lộc đến tận nhà, sự nghiệp có nhiều bước tiến triển

Những con giáp dưới đây có vận may sáng chói, Thần Tài mang lộc đến tận nhà, sự nghiệp cũng có nhiều bước phát triển vượt trội hơn mong đợi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp kiếm tiền giỏi con giáp 20 ngày tới con giáp tấn tài tấn lộc 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng