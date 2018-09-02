Top con giáp ‘tam hỷ lâm môn’, tăng lương tăng thưởng thăng chức chóng mặt trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 02/09/2018 05:30

Những con giáp dưới đây có nhiều cơ hội làm giàu, lương thưởng tăng lên cấp số nhân, thăng chức chóng mặt khiến người khác đuổi theo không kịp trong 15 ngày tới.

Tuổi Tý

Top con giáp ‘tam hỷ lâm môn’, tăng lương tăng thưởng thăng chức chóng mặt trong 15 ngày tới - Ảnh 1
Tý được tăng lương trong 15 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Trong 15 ngày tới, Tý sẽ nhận được khá nhiều tin vui trong công việc. Xét thấy thái độ làm việc và sự cố gắng, cấp trên sẽ tăng lương và thưởng cho bạn. Tý không cần phải tranh quyền đoạt lợi hay hãm hại bất cứ ai mà cũng có chức vụ như mong muốn. Có thể nói thời điểm này khá thuận lợi để bạn mở rộng mối quan hệ và trau dồi kiến thức cho mình. Tý nên chủ động hơn trong việc giao tiếp và học hỏi kinh nghiệm từ người khác, chắc chắn bạn sẽ đạt được những thành tựu đáng nể.

Tuổi Ngọ

Top con giáp ‘tam hỷ lâm môn’, tăng lương tăng thưởng thăng chức chóng mặt trong 15 ngày tới - Ảnh 2
Ngọ thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Ngọ sẽ đón nhận ba niềm vui liên tục đổ về trong 15 ngày tới. Công việc của bạn đang trên đà phát triển, kiếm được nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Không những thế bạn còn được cấp trên yêu mến cho tăng lương, tăng thưởng, hưởng đầy đủ chế độ tốt nhất trong công việc. Nhờ tài xoay chuyển tình thế, ứng biến tốt những vấn đề khó khăn, Ngọ ít khi gặp thất bại trong những dự án của mình. Tuy nhiên đừng vì vậy mà chủ quan, bạn cũng nên giữ vững phong độ để không phải mắc sai lầm. Có vậy Ngọ mới đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và giúp ích cho bản thân trong tương lai.

Tuổi Thìn

Top con giáp ‘tam hỷ lâm môn’, tăng lương tăng thưởng thăng chức chóng mặt trong 15 ngày tới - Ảnh 3
Thìn may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Thìn được sao Thiên Tuế chiếu mệnh nên mọi sự hanh thông, không lo nghèo khó. Thời điểm 15 ngày tới, bạn nhận được nhiều hợp đồng béo bở, tiền tài cứ đổ về liên tục, tiêu xài không ngừng nghỉ. Thời điểm này bạn cũng sẽ nhận được tin vui từ việc tăng lương, thưởng và thăng chức. Thế nên hãy giữ vững phong độ của mình để đảm nhận vai trò mới. Bạn có thể sẽ giữ vai trò lãnh đạo, quản lý nhiều người trong thời gian sắp tới. Vì vậy hãy thận trọng đừng để lộ điểm yếu của mình cho người khác thấy.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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