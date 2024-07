Tháng 7 cô hồn: Thẳng tay vứt ngay thứ này để lộc lá đầy nhà, cả tháng bình an, càng làm càng phát

Tháng cô hồn còn được gọi là tháng xá tội vong nhân là tháng xui xẻo trong năm, vì vậy ông bà ta thường truyền tai nhau những điều cần làm trong tháng này để xua đuổi vận khí không tốt mang lại may mắn cho gia đạo. Từ phương Đông đến phương Tây, từ thuở xa xưa, đều tồn tại những điều kiêng kỵ trong dân gian. Với quan niệm rằng vong hồn và ma quỷ tự do đi lại trên dương gian trong nửa tháng, có thể quấy phá và gây nhiều phiền nhiễu, rủi ro cho cuộc sống con người. Vì thế, đây là khoảng thời gian người ta thường áp dụng những điều kiêng kỵ nhằm tránh rủi cầu may.

Do đó, trong tháng cô hồn các gia đình nên xây dựng không gian thoáng đãng, vừa góp phần cải thiện sức khỏe, vừa thu hút nhiều nguồn năng lượng tích cực vào nhà.