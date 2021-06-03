Tháng 6 thuận buồm xuôi gió, 3 tuổi may mắn vơ vét hết của nả trong thiện hạ, dự định suôn sẻ từ đây đến cuối năm, khối tài sản lớn chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 03/06/2021 07:29

Theo tử vi ngày mới, tháng 6 thuận buồm xuôi gió là thời gian để 3 con giáp may mắn sau đây nắm bắt được vận khí tốt, từ đó bước vào 7 tháng sắp tới một cách thành công, tiền của đổ về như nước.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người có chí cầu tiến, chăm chỉ, luôn khao khát cuộc sống giàu có vì vậy họ không ngừng tìm kiếm những cơ hội tốt để đạt được điều mình mong muốn. Trong cuộc sống, tuổi Thân không sợ đối mặt với khó khăn, thử thách, thay vào đó là sự xông pha, bất chấp mọi thứ để có được thành công mỹ mãn.

Bắt đầu từ tháng 6/2021, Thân sẽ được thần Tài chiếu cố hết mực. Theo đó, vào tháng 6, tháng 7, Thân sẽ gặp được quý nhân, đây là người giúp bạn làm giàu, gây dựng sự nghiệp, hoặc giúp bạn xây dựng công việc phụ có mức thu nhập ổn định. Dự kiến, cuối năm nay, tuổi Thân không mua được nhà xe thì ít nhất cũng sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

tu vi ngay moi 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu sinh ra đã là con giáp sống tình cảm, hiền lành và có trái tim nhân hậu. Dù bị rất nhiều người ganh ghét, đố kỵ và hãm hại nhưng chưa bao giờ Dậu dùng mưu hèn kế bẩn để trả đũa người khác. Bỏ ngoài tai thị phi, giữ tấm lòng đức hạnh nên con giáp tuổi Dậu được quý nhân thương yêu, đưa đường chỉ lối trong cuộc sống.

Dù có vẻ khó gần nhưng một khi đã tiếp xúc với Dậu, ai cũng cảm nhận được sự thân thiện, thấu tình đạt lý của con giáp phúc đức này. Vậy nên, tử vi 7 tháng cuối năm của tuổi Dậu rất tốt, may mắn đua nhau đến, cuộc sống có nhiều thay đổi tích cực, mua nhà hay đổi xe đều nằm trong tầm tay.

tu vi ngay moi 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới, vận đỏ của người tuổi Thìn trong 7 tháng tới cũng cực kì tốt. Không chỉ có duyên trong chuyện tình cảm mà sự nghiệp lẫn cuộc sống của người tuổi Thìn cũng suôn sẻ hơn những con giáp khác. Từ tháng 6 trở đi  là thời gian may mắn nối tiếp may mắn của người tuổi Thìn. Không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thực hiện đều sẽ thành công.

Thời gian này người tuổi Thìn làm việc gì cũng sẽ phất lên như diều gặp gió, mọi thứ như được an bày nên tuổi này có vận may phơi phới. Con giáp này cũng có khả năng sẽ kiếm được một khoản tiền không nhỏ, đó có thể tiền thưởng hoặc hoa hồng. Ngoài ra, cấp trên cũng để mắt trao cho Thìn nhiều cơ hội cải thiện vị thế trong công việc. 

tu vi ngay moi
Ảnh minh họa: Internet

 

 

 

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

5 tháng tới, 3 con giáp bận rộn đếm tiền, may mắn trăm bề, thời tới cản không nổi, nhà lầu, xe sang chờ sẵn trước cửa

5 tháng tới, 3 con giáp bận rộn đếm tiền, may mắn trăm bề, thời tới cản không nổi, nhà lầu, xe sang chờ sẵn trước cửa

Theo tử vi 12 con giáp, trong 5 tháng tới đây, 3 con giáp may mắn này được Cát tinh chiếu mạng, Thần Tài nâng đỡ, làm đâu thắng đó, việc kinh doanh thuận lợi, sự nghiệp lên hương, tiền nhiều đếm không xuể.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 8 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ