Những phụ nữ có 3 chỗ 'căng tròn' khiến đàn ông phát cuồng, 'rước về dinh' là chuyện tốt kéo nhau vào nhà

Sở dĩ các bà mẹ chồng ưa con dâu có vòng 3 căng đầy một phần là vì theo quan niệm dân gian sẽ dễ sinh con đẻ cái, một phần vì các lý do này. Theo nhân tướng học , vòng ba đầy đặn không chỉ là nét tướng của người phúc lớn mệnh dày, mà còn biểu thị cho người được hưởng nhiều phúc lành trời cho. Người có mông càng đầy đặn, càng to ắt gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu.

Nhờ có quý nhân theo chân, thần tài đưa đường chỉ lối nên người có nét phúc tướng này sẽ cả đời ngập trong nhung lụa, muốn khổ cũng chẳng được.

Các chuyên gia phong thủy chỉ ra rằng, má của một người chính là nơi biểu thị may mắn tài lộc của họ. Thế nên, nếu sở hữu vùng má đầy đặn, mũm mĩm, người phụ nữ sẽ thu hút may mắn vào gia đình, tiền tự chui vào túi ào ào như thác lũ.

Má càng đầy chủ chân càng lắm của nhiều tiền. Thuở thiếu thời cơ cực đến mấy thì trước ngưỡng 35 người có nét phúc tướng này cũng nằm trên đống vàng, tiền chất chật két. Những gia đình có sự xuất hiện của phụ nữ có nét tướng này cũng được "thơm lây". Nhà xe có đủ, sung sướng như tiên chính là phúc phần trời đã an bài cho họ.

Ảnh minh họa: Internet

Cằm đầy đặn

Phụ nữ sở hữu chiếc cằm đầy, mềm mại sinh ra đã được hưởng phúc phần trời cho. Họ chăm chỉ, siêng năng và có ý chí nên càng nỗ lực vươn lên càng phú quý phát tài, chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong. Dù làm thuê hay làm chủ, người có nét quý tướng này cũng có công danh xán lạn, tương lai rộng mở.

Sau khi kết hôn, người có chiếc cằm đầy đặn ắt sẽ có cuộc sống hôn nhân ấm êm viên mãn. Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những tháng ngày ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngập tràn. Nhờ đồng vợ đồng chồng nên cơ ngơi vững chắc, giàu có hưng thịnh là những gì họ nắm chắc trong tay.

Ảnh minh họa: Internet

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