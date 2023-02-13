Tháng 2 âm lịch: Thần Tài điểm chỉ, 3 con giáp cứ phất lên giàu có, thời vận may mắn đến không kịp cản, vận trình sáng vùn vụt như sao trời

Tâm linh - Tử vi 13/02/2023 13:42

Được thần Tài quá mức ưu ái nên trong tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này sẽ bung xõa tiền bạc không ai bằng!

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Trong tháng 2 âm lịch, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Tháng 2 âm lịch: Thần Tài điểm chỉ, 3 con giáp cứ phất lên giàu có, thời vận may mắn đến không kịp cản, vận trình sáng vùn vụt như sao trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong tháng 2 âm lịch, con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Tuy sự nghiệp có nhiều bước tiến nhưng sức khỏe của người tuổi Mùi từ thời gian này không tốt. Họ dễ bị đau đầu, chóng mặt. Một số người sẽ bị cảm lạnh. Họ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu thấy gì bất thường thì nên đi khám ngay.

Tháng 2 âm lịch: Thần Tài điểm chỉ, 3 con giáp cứ phất lên giàu có, thời vận may mắn đến không kịp cản, vận trình sáng vùn vụt như sao trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, trong tháng 2 âm lịch, con giáp tuổi Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Rất có thể, họ sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới.

Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với bản thân. Người tuổi Dậu vừa may mắn trong sự nghiệp lại vượng vận đào hoa. Những người còn độc thân sẽ sớm nhận được lời tỏ tình, tình duyên trọn vẹn như mong đợi.

Tháng 2 âm lịch: Thần Tài điểm chỉ, 3 con giáp cứ phất lên giàu có, thời vận may mắn đến không kịp cản, vận trình sáng vùn vụt như sao trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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