Tháng 10, 11, 12 âm lịch: TOP 3 con giáp tiền bạc phủ kín lối, lộc lá bay đầy nhà, sao tốt chiếu vận mệnh, Thần Tài rót lộc về túi

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 17:06

Tử vi có dự báo, tháng 10, 11 và 12 âm lịch có 3 con giáp đường tài lộc rộng mở, may mắn tự đến. Cùng xem họ là ai?

Tuổi Mão

Sách tử vi có dự báo, trong tháng 10, 11, 12 âm lịch được dự đoán là thời điểm vượng phúc, vượng tài của tuổi Mão. Mọi sự đều sẽ hanh thông thuận lợi, dù có vấp phải khó khăn họ cũng sẽ nhanh chóng gỡ bỏ thế bí, đập tan mọi rào cản và lội ngược dòng ngoạn mục.

Bản mệnh rất vượng vận quý nhân, hợp nhất với người cùng mệnh nhưng lớn tuổi hơn. Tiền tài sẽ tự động tìm đến với họ, gõ cửa nhà con giáp này liên tục từ đầu tháng tới cuối tháng. Tuổi Mão vốn là những người nhanh nhẹn, khéo léo lại chăm chỉ, nỗ lực nên việc nhận thành quả cũng sẽ nhanh đến thôi.

Tháng 10, 11, 12 âm lịch: TOP 3 con giáp tiền bạc phủ kín lối, lộc lá bay đầy nhà, sao tốt chiếu vận mệnh, Thần Tài rót lộc về túi - Ảnh 1
Sách tử vi có dự báo, trong tháng 10, 11, 12 âm lịch được dự đoán là thời điểm vượng phúc, vượng tài của tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý có tính hướng ngoại mạnh mẽ, dễ gây được nhiều thiện cảm ban đầu. Tuy vậy, trên phương diện kinh tế, lợi ích, tuổi Tý có lúc rất quyết liệt, không để ý đến nhân tình thế thái xung quanh, vì vậy không được lòng người khác, thiếu năng lực chỉ huy, gặp chuyện khó khăn ít người giúp.

Trong tháng 10, 11, 12 âm lịch, người tuổi Tý gặp được vận thế rất tốt, tài vận cũng rất thăng hoa. Trên phương diện tài chính có nhiều khởi sắc, thu được các món lợi không nhỏ. Trên phương diện sự nghiệp nhận được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, dễ được cấp trên chú ý, cân nhắc, dẫn đến nhiều thuận lợi sau này.

Tháng 10, 11, 12 âm lịch: TOP 3 con giáp tiền bạc phủ kín lối, lộc lá bay đầy nhà, sao tốt chiếu vận mệnh, Thần Tài rót lộc về túi - Ảnh 2
Trong tháng 10, 11, 12 âm lịch, người tuổi Tý gặp được vận thế rất tốt, tài vận cũng rất thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Bước sang tháng 10, 11, 12 âm lịch, tuổi Thân sẽ may mắn tột đỉnh, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Thậm chí, con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ, giàu sang bất chấp.

Nhờ được thần tài nâng đỡ, quý nhân hỗ trợ nên tuổi Thân muốn gì được nấy, của nả cứ lũ lượt ập vào nhà. Tiền tài dư dả, sung sướng như tiên chính là phúc phần trời ban cho Thân. Con giáp có thể kiếm được tiền trong thời gian này bằng cả tuần làm lụng vất vả.

Tháng 10, 11, 12 âm lịch: TOP 3 con giáp tiền bạc phủ kín lối, lộc lá bay đầy nhà, sao tốt chiếu vận mệnh, Thần Tài rót lộc về túi - Ảnh 3
Bước sang tháng 10, 11, 12 âm lịch, tuổi Thân sẽ may mắn tột đỉnh, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sang 3 ngày đầu tuần mới (31/10 - 3/11): 3 con giáp hoan nghênh tài lộc ùa vào nhà, Thần Tài lâm môn, trăm sự tất thành rực rỡ

Sang 3 ngày đầu tuần mới (31/10 - 3/11): 3 con giáp hoan nghênh tài lộc ùa vào nhà, Thần Tài lâm môn, trăm sự tất thành rực rỡ

Chỉ trong 3 ngày đầu tuần, 3 con giáp đang có nhiều nỗ lực và cố gắng hết mình sẽ tìm kiếm cơ hội thành công, thăng quan phát tài.

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