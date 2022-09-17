Đúng 18h chiều nay (17/9/2022), con giáp này đón ‘mưa tài lộc’ cơ hội trúng số của họ cao hơn người khác. Họ sẽ được cấp trên tạo điều kiện thể hiện tài năng. Họ có cơ hội nhận thêm dự án mới hoặc bắt đầu một chuyến công tác xa. Con đường thăng tiến của họ cao vun vút, nếu nỗ lực, trong năm sẽ giàu sụ, tài lộc nhân ba, nhân bốn.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Ngọ mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Con giáp này phù hợp với các lĩnh vực tài chính, sản xuất và được dự đoán sẽ trở thành doanh nhân thành đạt. Bản mệnh có tính quyết đoán cao như vậy giúp họ gặt hái không ít công danh, tài lộc.

Trong công việc, con giáp này thể hiện mình là người nghiêm túc, giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Họ cũng thường có nhiều ý tưởng, luôn dũng cảm và tự tin trong cuộc sống và tập trung vào hành động thiết thực.

Tử vi vào 18h chiều nay (17/9/2022), khả năng kiếm tiền của con giáp này không chỉ phát huy cao độ trong công việc mà còn ở những may mắn. Quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng, họ có thể đến với giải thưởng cao nhất, giải quyết được mọi vấn đề và thẳng bước đến đích. Nhìn chung, nửa năm tới hứa hẹn nhiều điều tích cực và tốt đẹp hơn sẽ đến với con giáp này.

Con giáp Mão thăng hoa, phát tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi vào 18h chiều nay (17/9/2022), con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Vốn dĩ Dậu luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định.

Vào năm nay, con giáp này lại gặp thời, nhiều cơ hội phát tài. Sự nghiệp hanh thông, thu nhập dồi dào, chuyện tình cảm lại vô cùng hạnh phúc bởi là thời điểm “tam hỷ lâm môn” của con giáp này.

Nếu đầu tư bất động sản trong năm, tuổi Dậu có thể thu về lợi nhuận cực lớn. Đây là một năm tài chính dồi dào, con giáp này có thể đạt được nhiều thành tựu vang dội, khiến người đời nể phục. Hoạnh Tài giúp con giáp này có cơ hội số trúng độc đắc.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm