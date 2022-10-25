Thần Tài gọi tên, 3 con giáp có duyên trúng số độc đắc, tiền về sập sàn, mua nhà, sắm xe trong vòng 15 ngày tới (26/10 – 9/11)

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 20:23

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp có duyên trúng số độc đắc, tiền về sập sàn, mua nhà, sắm xe trong vòng 15 ngày tới (26/10 – 9/11).

Tuổi Tỵ

Cách đây không lâu, tuổi Tỵ phải chật vật với tình hình tài chính, dù không phải quá tệ hại nhưng cũng đủ khiến họ phiền não. Nhưng may mắn trong vòng 15 ngày tới (26/10 – 9/11), chiếc ví của người tuổi Tỵ sẽ từ từ phồng lên.

Điều này đồng nghĩa với việc sự nghiệp tuổi Tỵ sẽ thuận lợi, suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân và giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá. Không chỉ có thế, dự kiến vào cuối năm nay, tuổi Tỵ sớm gầy dựng cơ ngơi ổn định, vững chắc, làm bàn đạp để tiếp tục phát triển vào năm sau. Từ đó, cuộc sống của họ trở nên thoải mái, nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng.

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp có duyên trúng số độc đắc, tiền về sập sàn, mua nhà, sắm xe trong vòng 15 ngày tới (26/10 – 9/11) - Ảnh 1
Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (26/10 – 9/11), tuổi Tỵ có duyên trúng số độc đắc, tiền về sập sàn, mua nhà, sắm xe. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Sửu

Trong năm Kỷ Hợi tới đây, tuổi Sửu hãy chuẩn bị tinh thần để đón một năm mới tràn đầy tài lộc và hỷ khí. Trời sinh người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng, họ luôn lấy công việc làm điều ưu tiên hàng đầu.

Người tuổi Sửu sống thực tế, họ tâm niệm rằng cuộc sống sướng khổ đều năm trong tầm tay của mình, có làm thì mới có ăn, không thể ngồi không mà chờ sung rụng.

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp có duyên trúng số độc đắc, tiền về sập sàn, mua nhà, sắm xe trong vòng 15 ngày tới (26/10 – 9/11) - Ảnh 2

Tử vi học có nói, trong vòng 15 ngày tới (26/10 – 9/11), cuộc sống tuổi Sửu sẽ xuất hiện quý nhân phương xa, người này sẽ chỉ đường dẫn lối giúp tuổi Sửu tìm được cuộc sống vinh hoa phú quý. Đặc biệt trong sự nghiệp, năm nay tuổi Sửu sẽ tìm được hướng đi cho riêng mình, nếu biết nắm bắt thời cơ và phát huy thế mạnh thì việc phát tài chỉ trong tầm tay.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý thông minh, tài giỏi, họ sống độc lập và không thích dựa dẫm vào bất cứ ai nên họ dễ dàng thành công trong cuộc sống. Những người tuổi Tý phần lớn là người thành công từ chính năng lực của mình, họ là những người cầu tiến, không ngừng học hỏi tìm tòi để có thể gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp có duyên trúng số độc đắc, tiền về sập sàn, mua nhà, sắm xe trong vòng 15 ngày tới (26/10 – 9/11) - Ảnh 3

Tử vi trong vòng 15 ngày tới (26/10 – 9/11), chỉ rõ trong tuần mới tới đây tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn khiến sự. Trong tuần này tuổi Tý sẽ nhận được hỷ sự, việc này có thể giúp công việc và tài chính của tuổi Tý được cải thiện.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Khởi đầu tháng 10 âm lịch 2022, 3 con giáp con giáp phát tài, phát lộc, gặt hái vô số thành công vang dội, muốn nghèo cũng khó, đón vận may tưng bừng

Khởi đầu tháng 10 âm lịch 2022, 3 con giáp con giáp phát tài, phát lộc, gặt hái vô số thành công vang dội, muốn nghèo cũng khó, đón vận may tưng bừng

Tử vi dự báo đầu tháng 10 âm lịch 2022, 3 con giáp này may mắn vô cùng, của nả chất đầy trong nhà, không thăng quan thì phát tài phát lộc.

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